Его подают к булочкам или просто едят ложкой: Лиза Глинская поделилась рецептом нежного десерта из заварного крема (видео)

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", а также его бывшая судья Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом летнего салата с клубникой, рассказала, как приготовить нежный цитрусовый курд, в основе которого идут обычно лимоны и апельсины.

"Нежный и шелковистый... Его подают к булочкам или круассанам, добавляют в начинку и просто едят ложкой - потому что это очень вкусно", - отмечает кондитер.

Цитрусовый курд

150 г яйца (3 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

150 г сливочного масла (3/4 стандартной пачки)

50 мл апельсинового фреша (2,5 ст. л.)

цедра одного апельсина

50 мл лимонного фреша (2,5 ст. л.)

цедра одного лимона

20 мл лаймового фреша (1 ст. л.)

цедра одного лайма

50 мл грейпфрутового фреша (2,5 ст. л.)

цедра 1/2 грейпфрута

Приготовьте цитрусовый курд.

1. Помойте и обдайте кипятком цитрусовые.

2. Снимите цедру с лимона, лайма, апельсина и половинки грейпфрута.

3. Выжмите сок из цитрусовых.

4. Поставьте фреш на плиту и доведите до кипения.

5. Смешайте яйца с сахаром, добавьте фреш, пропустив через сито.

6. Верните смесь в сотейник и при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 1 минуту.

7. Соедините с холодным сливочным маслом и пробейте блендером.

8. Разлейте готовый курд по баночкам, дайте остыть и закройте крышками.

9. Поставьте в холодильник минимум на 5 часов.

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