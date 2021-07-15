Его подают к булочкам или просто едят ложкой: Лиза Глинская поделилась рецептом нежного десерта из заварного крема (видео)

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", а также его бывшая судья Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом летнего салата с клубникой, рассказала, как приготовить нежный цитрусовый курд, в основе которого идут обычно лимоны и апельсины.
"Нежный и шелковистый... Его подают к булочкам или круассанам, добавляют в начинку и просто едят ложкой - потому что это очень вкусно", - отмечает кондитер.
Цитрусовый курд
Приготовьте цитрусовый курд.
1. Помойте и обдайте кипятком цитрусовые.
2. Снимите цедру с лимона, лайма, апельсина и половинки грейпфрута.
3. Выжмите сок из цитрусовых.
4. Поставьте фреш на плиту и доведите до кипения.
5. Смешайте яйца с сахаром, добавьте фреш, пропустив через сито.
6. Верните смесь в сотейник и при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 1 минуту.
7. Соедините с холодным сливочным маслом и пробейте блендером.
8. Разлейте готовый курд по баночкам, дайте остыть и закройте крышками.
9. Поставьте в холодильник минимум на 5 часов.
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