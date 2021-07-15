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Его подают к булочкам или просто едят ложкой: Лиза Глинская поделилась рецептом нежного десерта из заварного крема (видео)

Его подают к булочкам или просто едят ложкой: Лиза Глинская поделилась рецептом нежного десерта из заварного крема (видео)
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", а также его бывшая судья Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом летнего салата с клубникой, рассказала, как приготовить нежный цитрусовый курд, в основе которого идут обычно лимоны и апельсины.

"Нежный и шелковистый... Его подают к булочкам или круассанам, добавляют в начинку и просто едят ложкой - потому что это очень вкусно", - отмечает кондитер.

Цитрусовый курд

  • 150 г яйца (3 шт.)
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
  • 150 г сливочного масла (3/4 стандартной пачки)
  • 50 мл апельсинового фреша (2,5 ст. л.)
  • цедра одного апельсина
  • 50 мл лимонного фреша (2,5 ст. л.)
  • цедра одного лимона
  • 20 мл лаймового фреша (1 ст. л.)
  • цедра одного лайма
  • 50 мл грейпфрутового фреша (2,5 ст. л.)
  • цедра 1/2 грейпфрута

Приготовьте цитрусовый курд.

1. Помойте и обдайте кипятком цитрусовые.

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2. Снимите цедру с лимона, лайма, апельсина и половинки грейпфрута.

3. Выжмите сок из цитрусовых.

4. Поставьте фреш на плиту и доведите до кипения.

5. Смешайте яйца с сахаром, добавьте фреш, пропустив через сито.

6. Верните смесь в сотейник и при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 1 минуту.

7. Соедините с холодным сливочным маслом и пробейте блендером.

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8. Разлейте готовый курд по баночкам, дайте остыть и закройте крышками.

9. Поставьте в холодильник минимум на 5 часов.

Ранее Лиза Глинская рассказывала, как правильно взбивать сливки.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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