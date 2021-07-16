Мятное, кокосовое, ягодное и шоколадное: Марина Боржемская поделилась рецептами полезного мороженого

Летом, когда на улице стоит жара, есть особо не хочется, но вот от порции холодненького мороженого наверняка никто и не откажется. А если оно еще и натуральное, то уж точно пару порций "уйдет".

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемкая на своей странице в Инстаграме поделилась несколькими рецептами пп-мороженого.

Марина отмечает, что при похудении такой десерт можно скушать 50-80г за одну порцию в первой половине дня.

Фитнес-тренер поделилась 6-ю рецептами мороженого: шоколадным, ягодным, йогуртового, кокосовым, мятным и банановым.

"Еще можете сделать фруктовый лед. Он готовится очень просто: берете любые любимые фрукты, измельчаете в блендере, разливаете в формы и замораживаете. Все!" - добавила Марина Боржемская.

Ранее, "Телеграф" писал, что телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, как приготовить вкусное фисташковое мороженое.