Приятный на вкус и легкий "на желудок": рецепт паштета из куриной печени от Владимира Ярославского (фото)

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом вкусных гренок, рассказал, как приготовить не менее аппетитный паштет из куриной печени с овощами.

"Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный на вкус и еще легкий "на желудок", а то когда очень белковый - у меня долго перерабатывается", - написал украинский шеф-повар в Инстаграме.

Ингредиенты:

500г куриная печень очищенная

300 г лук репчатый

250г морковь

75г стебель сельдерея

200г сливочное масло 82.5%

20г мед

Соль, душистый и черный перец, тимьян

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Очищаем печень от пленок и очень внимательно - от желчи.

2. Овощи очищаем и нарезаем - 1,5 на 1,5 см кубиком, например.

3. Разогреваем сотейник.

4. Обжариваем в начале морковь до легкой румяной корочки. Добавляем лук и обжариваем вместе с морковью. Добавляем сельдерей и еще слегка обжариваем (все овощи должны быть красиво слегка румяные и очень вкусно пахнуть).

5. Далее немного отодвигаем овощи со дна сотейника и кладем туда печень.

6. Обжариваем со всех сторон минут 5 (все обжарки мы делаем для приятного вкуса и аромата готового паштета).

7. Добавляем душистый перец, соль, черный перец и свежий тимьян, несколько веточек и закрываем крышкой.

8. Тушим под крышкой периодически помешивая на медленном огне минут 12-15 (в это время печень готовится и начинает выделять много влаги).

9. Открываем крышку и выпариваем лишнюю влагу 5-10 минут (зависит от веса и объема продуктов). Результат - сочная печень, мягкие тоже хорошо притушенные овощи, вкусно по соли и перцу.

10. Теперь добавляем мед.

11. Даем полностью остыть, и пропускаем 2 раза через мясорубку.

12. Добавляем мягкое масло и еще раз пропускаем через мясорубку.

Если хотите прям идеальной нежной и однородной текстуры можно еще "пробить" ручным блендером и протереть через сито (если нет желания - пропустите с маслом через мясорубку еще несколько раз).

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