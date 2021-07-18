Скачать
Воскресенье, 18.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Киев больше не лидер по числу новых случаев заражения коронавирусом - свежие данные о COVID-19 в Украине
Киев больше не лидер по числу новых случаев заражения коронавирусом - свежие данные о COVID-19 в Украине
Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных
Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных
Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)
Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)

Приятный на вкус и легкий "на желудок": рецепт паштета из куриной печени от Владимира Ярославского (фото)

Приятный на вкус и легкий "на желудок": рецепт паштета из куриной печени от Владимира Ярославского (фото)
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Ярославского

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом вкусных гренок, рассказал, как приготовить не менее аппетитный паштет из куриной печени с овощами.

"Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный на вкус и еще легкий "на желудок", а то когда очень белковый - у меня долго перерабатывается", - написал украинский шеф-повар в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 500г куриная печень очищенная
  • 300 г лук репчатый
  • 250г морковь
  • 75г стебель сельдерея
  • 200г сливочное масло 82.5%
  • 20г мед
  • Соль, душистый и черный перец, тимьян
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Очищаем печень от пленок и очень внимательно - от желчи.

2. Овощи очищаем и нарезаем - 1,5 на 1,5 см кубиком, например.

Его подают к булочкам или просто едят ложкой: Лиза Глинская поделилась рецептом нежного десерта из заварного крема (видео)

3. Разогреваем сотейник.

4. Обжариваем в начале морковь до легкой румяной корочки. Добавляем лук и обжариваем вместе с морковью. Добавляем сельдерей и еще слегка обжариваем (все овощи должны быть красиво слегка румяные и очень вкусно пахнуть).

5. Далее немного отодвигаем овощи со дна сотейника и кладем туда печень.

6. Обжариваем со всех сторон минут 5 (все обжарки мы делаем для приятного вкуса и аромата готового паштета).

7. Добавляем душистый перец, соль, черный перец и свежий тимьян, несколько веточек и закрываем крышкой.

8. Тушим под крышкой периодически помешивая на медленном огне минут 12-15 (в это время печень готовится и начинает выделять много влаги).

9. Открываем крышку и выпариваем лишнюю влагу 5-10 минут (зависит от веса и объема продуктов). Результат - сочная печень, мягкие тоже хорошо притушенные овощи, вкусно по соли и перцу.

"Шесть часов и готово": Клопотенко поделился рецептом малосольных огурцов (видео)

10. Теперь добавляем мед.

11. Даем полностью остыть, и пропускаем 2 раза через мясорубку.

12. Добавляем мягкое масло и еще раз пропускаем через мясорубку.

Если хотите прям идеальной нежной и однородной текстуры можно еще "пробить" ручным блендером и протереть через сито (если нет желания - пропустите с маслом через мясорубку еще несколько раз).

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить блинчики из кукурузы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 98

Все по теме:

Рецепты, Владимир Ярославский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все произошло мгновенно: авто разлетелось на запчасти после "встречи" с самосвалом в Киеве (эксклюзивные фото)
02 Своя специфика: у Зеленского объяснили причины замалчивания виновников трагедии MH17
03 Катер опрокинуло ветром: в Киеве любитель парасейлинга завис над рекой без возможности спуститься (видео)
04 Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)
05 "У нас общение на русском": девушку отказались принимать на работу из-за украинского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
Посол Британии в восторге от украинской природы: &quot;Большой потенциал для туризма&quot; (фото)
Посол Британии в восторге от украинской природы: "Большой потенциал для туризма" (фото)
Суд по MH-17: сеть негодует от позиции Офиса Зеленского по поводу России
Суд по MH-17: сеть негодует от позиции Офиса Зеленского по поводу России
&quot;Это не мешает мне жить и работать&quot;: блогер Наталья Краснова рассказала о своих недостатках (видео)
"Это не мешает мне жить и работать": блогер Наталья Краснова рассказала о своих недостатках (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь