Вкусные, полезные и легкие в приготовлении: простые рецепты блюд из кабачков

Кабачки — один из самых недооцененных многими овощей. Несмотря на то, что у него нет ярко выраженного вкуса, блюда с кабачками очень разнообразны и пользуются большой популярностью. Кабачки можно отварить, пожарить, запечь и приготовить на гриле.

"Телеграф" предлагает ознакомиться с вкусными, полезными и легкими в приготовлении блюдами из кабачков.

Тушеные кабачки с курицей и ароматными травами

Приготовление:

Посолите и поперчите куриные грудки со всех сторон. Обжарьте в растительном масле до румяной корочки со всех сторон, уложите на тарелку, прикройте фольгой и оставьте на 15 мин.

Кабачки при необходимости очистите, разрежьте пополам и нарежьте дольками 1,5–2 см. Такими же дольками нарежьте помидоры. Курицу нарежьте ломтиками. Раздавите, очистите и мелко порубите чеснок.

В сотейнике нагрейте масло, и на сильном огне обжарьте кабачки до румяной корочки. Добавьте чеснок и помидоры, посолите, поперчите, перемешайте, закройте крышкой и тушите на слабом огне 10 мин.

Добавьте курицу, перемешайте, тушите еще 5 мин. Посыпьте зеленью и подавайте.

Запеканка из кабачков с рисом

Кабачки припустить с луком на сковороде с маслом. (Приспустить - отварить в небольшом количестве воды в закрытой посуде). Приготовить тесто: 1 стакан кефира, 3 яйца, 3 ст.ложки сметаны, соль, сода, 3 ст.ложки оливкового масла, 1,5 стакана муки. Смазать форму оливковым маслом. Первым слоем выложить тесто. Второй слой припущенные кабачки с луком. Третий слой отваренный до полуготовности рис.Одним слоем уложить колбасу. Затем слои чередовать. Верхним слоем уложить кабачки и обильно посыпать зеленью, специями. Выпекать в духовке при средней температуре 1 час. Кабачки с шампиньонами

Приготовление:

Грибы обтереть салфеткой. Нарезать крупными ломтиками. Кабачок вымыть, обсушить, нарезать четверть кольцами. Лук почистить, нарезать тонкой соломкой.

Обжарить лук до золотистого цвета. Лук выложить в миску. Добавить немного масла, обжарить грибы почти до готовности. Потом выложить их к луку.

На оставшемся масле обжарить партиями кабачки с двух сторон до румяности. В сковороду выложить все ранее обжаренные овощи и грибы. Влить соевый соус, бальзамический уксус, по вкусу всыпать соль, перец, можно чуть сахара. Перемешать и потушить под крышкой 3 - 4 мин.

Готовое блюдо выложить на тарелку, посыпать рубленым укропом.

Кабачки тушеные в сметане с чесноком

Приготовление:

Очистите кабачки, разрежьте вдоль пополам, если нужно, удалите семена, нарежьте полукружьями толщиной с 5 мм. Очистите чеснок и мелко порубите. Мелко нарежьте укроп.

Разогрейте большую глубокую сковороду с 2-3 ст. л. оливкового масла. Положите в сковороду кабачки и жарьте на сильном огне 3 мин. Затем перемешайте и продолжайте жарить еще 5-7 мин., пока жидкость из сковороды не выпарится.

Уменьшите огонь, посолите кабачки, добавьте сметану и накройте сковороду крышкой. Готовьте при легком кипении 5 мин. В конце добавьте чеснок и тушите еще 3 мин. Поперчите блюдо, добавьте укроп и перемешайте. Снимите с огня и подавайте горячим.

Тушеные кабачки с овощами

Приготовление:

Лук нарежьте маленькими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Чеснок раздавите плоской стороной ножа, затем порубите. Кабачки нарежьте кружочками.

Помидоры надрежьте крест-накрест и опустите в кипящую воду на 1 минуту. Осторожно выложите шумовкой и очистите. Мякоть нарежьте мелкими кубиками. Укроп порубите.

В большой сковороде нагрейте половину оливкового масла. Положите лук с чесноком и, помешивая, подрумяньте. Добавьте морковь, и готовьте овощи еще 5–7 минут. Положите в сковороду помидоры и жарьте 10 минут. Посолите и поперчите.

В широкой кастрюле или сотейнике нагрейте оставшееся масло. Выложите кабачки, немного посолите и поперчите. Сверху распределите жареные овощи. Так повторяйте и далее, пока не закончатся ингредиенты. Доведите до кипения на среднем огне, положите лавровый лист и тушите 30 минут.

Гнезда из кабачков с рисом и куриной грудкой

Приготовление:

Натереть морковь, нарезать лук. Обжарить на сковороде на оливковом масле лук, морковь вместе с куриной грудкой, нарезанной на кусочки, посолить.

Натереть кабачок, выжать всю жидкость. Добавить отваренный рис, 2 яйца, сыр, прованские травы, соль, красный перец.

Сформировать шарики и сделать углубление, в которое положить начинку из мяса. Всё сложить в посуду для запекания, смазанную оливковым маслом. Сверху смазать взбитым яйцом.

Выпекать в духовке на среднем огне 20-25 минут. Украсить блюдо зеленью.

Ранее, диетолог Светлана Фус рассказывала, как приготовить фаршированные кабачки с курицей.