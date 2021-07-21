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Запеченные, тушеные и по-корейски: рецепты вкусных блюд из баклажанов

Запеченные, тушеные и по-корейски: рецепты вкусных блюд из баклажанов
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Баклажаны или "синенькие" - вкусный и очень полезный овощ. В них содержится большое количество витаминов группы В, калия и цинка, а сок баклажанов и вовсе обладает бактерицидными свойствами. Поэтому не стоит отказываться от их употребления. 

Баклажаны можно потушить, пожарить или запечь. А также из них получаются вкусные закуски на каждый день, либо маринованные на зиму. 

"Телеграф" предлагает Вам нескольку рецептов вкусных блюд из баклажанов:

Рулетики из баклажанов с грецкими орехами

Приготовление: 

Баклажаны вымойте, обсушите, затем нарежьте вдоль пластинами толщиной 1 см. Щедро посолите их, оставьте на 10 минут, затем промойте и обсушите. В большой сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте пластины баклажанов порциями с обеих сторон. 

Кинзу вымойте и обсушите. Несколько листочков оставьте для украшения. Остальные поместите в чашу блендера, добавьте очищенный чеснок и 1/2 ч. л. соли и измельчите. Постепенно, продолжая работать блендером, добавьте все орехи.

Получившуюся ореховую массу перемешайте с кремчизом. Посолите и поперчите по вкусу. Намажьте каждую пластину баклажана этой смесью и сверните рулетиком. Установите рулетики вертикально, как пенечки, на блюдо.

Гранат вымойте. Надрежьте его кожуру в 4–6 местах и разберите плод на дольки. Выньте зерна. Посыпьте ими рулетики из баклажанов, украсьте листочками кинзы и подайте на стол.

Баклажаны с сыром и помидорами

Приготовление: 

Баклажаны нарежьте кружочками средней толщины, обжарьте партиями в разогретом оливковом масле до румяной корочки с обеих сторон. Готовые баклажаны выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Нарежьте помидоры кружками. Сыр тонко нарежьте или натрите на крупной терке.

Разогрейте аэрогриль или духовку до 220 °С. Смажьте маслом форму для запекания. Слоями выкладывайте в форму баклажаны, помидоры и сыр, приправляя овощи солью и перцем. Запекайте в аэрогриле 15–20 мин. Подавайте горячими.

Баклажаны в томатном соусе

Приготовление: 

Разогрейте духовку до 220 °С. Баклажаны разрежьте вдоль на четвертинки, затем нарежьте поперек на куски толщиной 2–3 см. Мелко нарежьте помидоры. Очистите и нарежьте четвертинками колец лук. Мелко порубите зелень и очищенный чеснок.

Смешайте лук и баклажаны в миске, посолите и поперчите, полейте маслом и перемешайте. Выложите овощи на застеленный пергаментом противень и поставьте в духовку на 20 мин.

Выложите помидоры с чесноком и зеленью в сотейник, посолите, доведите до кипения и варите на небольшом огне 5 мин.

Выложите подпеченные овощи в сотейник с помидорной массой, добавьте паприку, соль и перец, перемешайте, закройте крышкой и тушите 15–20 мин. Подавайте горячим или остывшим.

Запеченные баклажаны

Приготовление:

Баклажаны вымойте, разрежьте напополам, мякоть надрежьте крестообразно, посолите, поперчите. Соедините масло, измельченный чеснок и паприку, полученной смесью натрите подготовленные баклажаны.

Запекайте в смазанной маслом форме в разогретой до 170 градусов духовке примерно 30 минут.

Баклажановое чатни

Приготовление:

Баклажаны нарежьте средними кубиками, обжарьте в разогретом масле до румяной корочки. Готовые баклажаны выкладывайте на бумажные полотенца. Крупно нарежьте помидоры и чили.

В сотейнике с толстым дном разогрейте примерно 2 ст. л. масла, всыпьте семена зиры и горчицы, обжаривайте 1 мин. Всыпьте кешью и перемешайте. Обжаривайте, помешивая, 1 мин. Добавьте чили, сок лайма и помидоры, уменьшите огонь до минимума, закройте крышкой и тушите 20 мин.

Добавьте баклажаны и тушите еще 5 мин. Посолите. Подавайте с лепешками.

Баклажаны по-корейски Каджи намуль

Приготовление: 

Баклажаны разрезать на 4-6 частей - вдоль раз и поперек 1-2 раза, в зависимости от размера. Должны получиться брусочки. Уложить в пароварку и готовить на сильном огне минут 5-7.  Даем остыть баклажанам, чтобы можно было нарвать их руками на кусочки, удобные для еды. Лучше не использовать нож, так они лучше впитают заправку.

Лук и чеснок мелко нарезать, смешать с перцем, соевым и рыбным соусами, добавить масло. 

Заправить баклажаны, посыпать их кунжутом (по желанию его можно слегка растолочь в ступке). Подавать с рисом.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что вкусного можно приготовить из кабачков.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Рецепты, Баклажаны, Синенькие, Блюда из баклажанов.
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