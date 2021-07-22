Юлия Стахорская-Бенкендорф презентовала кулинарную книгу "Магия трав"

Фудгид Юлия Стахорская-Бенкендорф презентовала свою кулинарную книгу "Магия трав", в которой собрала 110 уникальных рецептов. Их особенность в том, что каждое блюдо оттеняется ароматом трав. А с ними Юлия давно на "ты". Укроп, петрушка, кинза, базилик, тархун, орегано, мята, розмарин – это все она умеет замаскировать в холодных закусках, гарнирах, мясе, рыбе и даже десертах так, что в эти блюда невозможно не влюбиться. Это подтверждают первые дегустаторы всего приготовленного – муж, дети и друзья.

Как рассказала Юлия на презентации, любовь к кулинарии у нее с детства. В ее семье все женщины отлично готовили, а прабабушка знала толк в травах, собирала их, сушила, помогала людям преодолевать болезни с их помощью.

"Свой первый суп я приготовила в шесть лет, а в пятнадцать – с удовольствием "возглавила" свою кухню. В то время я жила с дедушкой в Германии, далеко от маминых советов и рецептов. Поэтому моими первыми помощниками стали вырезки с рецептами из журналов и кулинарные ТВ-шоу", – рассказала Юлия Стахорская-Бенкендорф.

В университете Юлия изучала лингвистику и открывала для себя не только языки разных стран, но и их кухню. Собирала рецепты в путешествиях, из каждой поездки привозила ароматные травы и приправы, экспериментировала и составляла свои рецепты. Постепенно хобби набрало таких оборотов, что Юля стала радовать своими блюдами не только родных и близких, а устраивала банкеты, проводила мастер-классы.

Своим опытом фудблогер решила поделиться в книге "Магия трав" и показать, что вкусно и изысканно может готовить любой человек, без специального образования и навыков. Главное – желание и любовь к тому, что ты делаешь.

По словам Юлии, идея книги родилась на карантине, когда все засели дома. Работа над ней длилась чуть более года, хотя большинство рецептов были собраны всего за две недели.

"Написать много букв про еду для меня не составило никакого труда. Всего за 2 недели мною были прописаны 65% всех рецептов, которые вошли в книгу.

Важнее всего было продумать структуру "Магии трав". И так, когда я приняла решение, что книга будет про травы, я уверено шла к поставленной цели. Каждый раздел должен был состоять из закуски, супа, основного блюда, лучше несколько видов мяса, рыбы и десерта, по возможности, заготовки.

Травы на моём столе - это та изюминка, которая придаёт блюдам, кроме полезности, особый шарм. Один и тот же рецепт с новой травой даёт новый результат. В итоге те 110 блюд, которые представлены в "Магии трав" - это не финал, а только очередное поле для фантазий", – рассказала Юлия.

Кроме того, что книга очень удобная, с яркими фото блюд, через которые будто передаются ароматы, она просто создана для того, чтобы жить на кухне у каждой хозяйки. И не страшно, если на страницу прольется вода, соус или даже лимонный сок – это все легко убирается салфеткой, а страница остается невредимой, буквы не расплываются.

Книга еще и интерактивная. К каждому блюду прилагается видеорецепт. По QR-кодам можно перейти на видеосопровождение, в котором подробно показано, что и как готовить. Также эти видео доступны на Youtube канале Юлии Стахорской-Бенкендорф.

Фудблогер не просто рассказывает, как и что готовить, она действительно раскрывает магию трав: подробно делится секретами, как их выбирать, как с ними работать, заготавливать и сохранять.

"Зелень – это полезное чудо природы, с особенной магией. Травы не просто украшают блюдо, это – изюминка, придающая особенности. Как дорогой парфюм – завершают образ и оставляют незабываемое послевкусие", – говорит Юлия.

Стоит кулинарная книга 850 грн. Пока ее можно заказать через соцсети, а в ближайшее время автор планирует ее распространение в книжных магазинах и в некоторых ресторанах.