Вкусная альтернатива орешков со сгущенкой: рецепт восхитительного печенья от Лизы Глинской (видео)

Альфахор (Альфахорес) - это традиционный аргентинский десерт, печенье, склеенное между собой вареным сгущенным молоком, джемом или карамелью. Способов приготовления печенья такого десерта очень много.

Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом цитрусового курда, рассказала, как приготовить альфахорес из простых продуктов.

Ингредиенты:

120 г сливочного масла

120 г кукурузного крахмала (4 ст. л. с горкой)

130 г муки (5 ст. л. с горкой)

40 г желтка (2 шт.)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

30 мл молока (1,5 ст. л.)

щепотка соли

6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

цедра одного апельсина

Начинка:

300 г вареного сгущенного молока (1 стакан)

20-30 г кокосовой стружки (1-2 ст. л.)

Приготовьте тесто.

1. Взбейте масло, добавьте цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко. перемешайте.

2. Смешайте кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Добавьте к основной массе.

3. Добавьте муку, замесите тесто.

4. Раскатайте тесто между двух листов пергамента в пласт толщиной 4-5 мм.

5. Уберите тесто в холодильник на 1 час.

6. Включите духовку на 175С.

7. Снимите с теста пергамент и с помощью вырубки диаметром 5 см выдавите печенье.

8. Отправьте в разогретую духовку на 10 минут.

9. Остывшее печенье выложите парами.

10. Отсадите сгущенку на одну из половинок, накройте другой половинкой.

11. Закройте сгущенкой бортики печенья и присыпьте кокосовой стружкой.

Ранее Лиза Глинская объяснила, почему у некоторых не получается приготовить популярное печенье макарон.