Кабачковая пицца, торт и суп-пюре: интересные и простые в приготовлении блюда из полезного овоща

В летний сезон продолжаем вас радовать вкусными рецептами как новых, так и хорошо знакомых и проверенных блюд из кабачков. Они могут быть очень разнообразными, поскольку этот овощ считается одним из самых универсальных в кулинарии.

Что же приготовить из кабачков? "Телеграф" предлагает читателям 4 рецепта оригинальных блюд из кабачков: кабачковая пицца, фриттата из кабачков, суп-пюре из кабачков и торт из кабачков.

Способ приготовления:

Помойте и натрите на крупной терке кабачки. Отожмите мякоть, чтобы избавиться от лишней влаги. Смешайте с яйцом, мелко рубленной зеленью и просеянной мукой. Посолите и поперчите.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями. Выложите в нее кабачковое тесто. Толщина должна быть примерно 1 см. Сверху выложите порезанное отварное куриное филе (можно заменить на колбасу) и ломтики помидора. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут.

Способ приготовления:

Очищенный от кожуры и семян кабачок нарежьте тонкой соломкой. Так же поступите с перцем. Лук нарежьте мелкими кубиками. Зелень порубите.

Обжарьте на оливковом масле лук. Когда он станет мягким, добавьте к нему кабачки, посолите и поперчите. Накройте сковороду крышкой и жарьте ещё 2–3 минуты.

В это время взбейте яйца с молоком. Добавьте к ним зелень и перец. Получившейся смесью залейте кабачки.

Можно дожарить омлет на медленном огне на сковороде, а можно отправить на 15-20 минут в духовку. Только в этом случае посуда должна быть огнеупорной.

Способ приготовления:

Молодые кабачки помойте, срежьте плодоножки и натрите на мелкой терке. Поместите мякоть в сотейник и залейте водой так, чтобы она немного не покрывала кабачки. Варите на среднем огне до кашеобразного состояния.

Уберите кабачки с огня, посолите и взбейте блендером. Добавьте карри и рубленый укроп, слегка подогретые сливки. Перемешайте.

Подавайте с сухариками.

Способ приготовления:

Кабачок помойте, очистите от кожуры и семян, натрите на крупной терке. Посолите и дайте постоять 10-15 минут. Слейте выделившуюся жидкость, добавьте муку, манную крупу и яйца. Из получившегося теста пожарьте блины: должно получиться 5-6 штук. Сковороду перед жаркой смажьте подсолнечным маслом.

Почистите и мелко нашинкуйте лук и морковь. Их также обжарьте в небольшом количестве масла. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и измельчённую зелень.

Соберите торт, пропитывая каждый кабачковый блин йогуртом и выкладывая морковно-луковый слой.

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