Полезная выпечка для похудения: Боржемская поделилась рецептом овсяного печенья с имбирем

В условиях современного мира очень важно сохранить фигуру в достойном состоянии, однако, стрессы, которые преследуют везде практически не дают этого сделать и даже не оставляют возможности расслабиться. Единственный выход из таких повторяющихся ситуаций - съесть что-нибудь вкусненькое и, желательно, полезное.
Известный фитнес-тренер Марина Боржемская, которая ранее рассказала, как не сорваться с диеты, поделилась рецептом овсяного печенья с орехами, сухофруктами и имбирем на своей рабочей странице в Инстаграме.
Для овсяного печенья понадобится :
Как приготовить:
Масло растираем вместе с сахарозаменителем, добавляем яйца хорошо перемешиваем.
Всыпаем муку, разрыхлитель, все приправы и овсяные хлопья, перемешиваем. Теперь добавляем сухофрукты и орешки. Ставим в холодильник на 15-20 мин.
Формируем печенье мокрыми руками, выкладываем на пергамент. Выпекаем при 160° примерно 20 мин, до золотистого цвета. Будьте внимательны: печенье очень полезное и вкусное, но и калорийное, не переборщите с порцией!
Ранее Марина Боржемская поделилась разнообразными рецептами полезного мороженого.