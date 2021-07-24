Полезная выпечка для похудения: Боржемская поделилась рецептом овсяного печенья с имбирем

В условиях современного мира очень важно сохранить фигуру в достойном состоянии, однако, стрессы, которые преследуют везде практически не дают этого сделать и даже не оставляют возможности расслабиться. Единственный выход из таких повторяющихся ситуаций - съесть что-нибудь вкусненькое и, желательно, полезное.

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская, которая ранее рассказала, как не сорваться с диеты, поделилась рецептом овсяного печенья с орехами, сухофруктами и имбирем на своей рабочей странице в Инстаграме.

Для овсяного печенья понадобится :

80 г цельнозерновой муки

120 г масла сливочное 82,7%

12 столовых ложки овсяных хлопьев

2 яйца

1 ч.л разрыхлителя

Вяленая вишня/любимые орешки/изюм по 50г

Ваниль

Имбирь

Кардамон

Корица

Сахарозаменитель по желанию

Как приготовить:

Масло растираем вместе с сахарозаменителем, добавляем яйца хорошо перемешиваем.

Всыпаем муку, разрыхлитель, все приправы и овсяные хлопья, перемешиваем. Теперь добавляем сухофрукты и орешки. Ставим в холодильник на 15-20 мин.

Формируем печенье мокрыми руками, выкладываем на пергамент. Выпекаем при 160° примерно 20 мин, до золотистого цвета. Будьте внимательны: печенье очень полезное и вкусное, но и калорийное, не переборщите с порцией!

Ранее Марина Боржемская поделилась разнообразными рецептами полезного мороженого.