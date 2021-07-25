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Ленивые вареники с творогом: рецепт судьи "Мастер Шефа" Владимира Ярославского (фото, видео)

Ленивые вареники с творогом: рецепт судьи "Мастер Шефа" Владимира Ярославского (фото, видео)
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Ярославского

Известный украинский кулинар Владимир Ярославский, который ранее поделился секретом своего похудения, рассказал, как приготовить вкусные ленивые вареники с творогом и соусом.

Судья проекта " Мастер Шеф", который ранее поделился рецептом итальянское мороженое семифредо, опубликовал фото и видео приготовления традиционного украинского блюда у себя в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 400г творога
  • 85 г муки
  • 1 маленькое яйцо (или большой желток)
  • 40г сахара

Для соуса: на 2х

  • 70-80г белого шоколада
  • 100-110г сливок 20%
  • 120-150г свежие ягоды
  • 30г жареные орехи

Способ приготовления:

1. Творог (творог) надо обязательно отжимать от лишней влаги: выжимаем жидкость руками, а можно также оставить на ночь в холодильнике - сыворотка сама выйдет в емкость.

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2. Смешиваем творог с яйцом и сахаром, затем добавляем муку и замешиваем быстро мягкое тесто.

3. Далее разделяем его на кусочки и формируем шарики или овальные изделия.

4. Варим в усиленной воде - бросаем сразу в кипящую воду, ждем, когда вареники поднимутся и можно их так проварить еще минутку.

5. Отдельно в сковороду наливаем сливки, бросаем белый шоколад, доводим до кипение и кидаем вареники - но делаем это шумовкой, чтобы не было избыточной влаги.

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6. Минуточку варим в соусе, чтобы все загустело.

Добавляем ягоды, перемешиваем и выкладываем в тарелки. Вареники можно украсить еще ягодами и измельченными орехами. Шоколад по желанию можно брать любой на ваш вкус.

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить паштет из куриной печени с овощами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Вареники, Рецепты, Владимир Ярославский.
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