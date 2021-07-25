Как вкусно и легко приготовить кабачки: ТОП-5 простых рецептов

Кабачок - уникальный овощ, ведь из него можно приготовить множество вкусных блюд от которых будут все в восторге. Кроме того кабачки очень полезны, их рекомендуют как детям, так и пожилым людям, ведь они, в любом виде, благоприятно влияют на пищеварение и поддерживают здоровье кожи.

"Телеграф" предлагает ознакомиться с вкусными, полезными и легкими в приготовлении блюдами из кабачков.

Куриные грудки и печень вымыть. Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Белки слегка взбить и постепенно добавить в фарш. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить сливки.

Еще раз взбить в блендере, переложить в миску, накрыть и поставить в холодильник на 2 часа.

Укроп вымыть, обсушить и измельчить. Кукурузу откинуть на дуршлаг, дать стечь всей жидкости. Добавить в фарш укроп и кукурузу, перемешать.

Кабачки вымыть. С одного края каждого кабачка отрезать верхушку, отложить их. Очень аккуратно вынуть сердцевину.

Уложить внутрь кабачков начинку. С помощью деревянных зубочисток закрепить верхушки.

Разогреть в большой сковороде растительное масло. Обжарить кабачки со всех сторон до румяной корочки, по 3–4 мин. с каждой стороны.

Лук очистить и измельчить. Петрушку вымыть, обсушить и мелко нарезать. Смешать лук и петрушку со сметаной, добавить соль и перец по вкусу. Поместить кабачки в кастрюлю, залить сметанным соусом. Тушить под крышкой на среднем огне 35–40 мин. Время от времени переворачивать кабачки.

Кабачки для оладий вымойте и обсушите бумажным полотенцем. При необходимости очистите от кожуры и крупных семечек. Мякоть кабачков натрите на крупной терке в миску.

Отварной картофель очистите и натрите на мелкой терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Яйца взбейте венчиком с желтками. Посолите и поперчите по вкусу. Сыр натрите на средней терке.

В большой сковороде с толстым дном нагрейте топленое масло. Тертые кабачки слегка отожмите и переложите в другую миску. Добавьте картофель, чеснок и яичную смесь. Перемешайте.

Добавьте тертый сыр и муку. Ее может потребоваться больше: ориентироваться следует на состояние массы, которая должна напоминать густое, но не слишком крутое тесто.

Получившуюся массу из кабачков выкладывайте в раскаленное масло столовой ложкой небольшими порциями. Жарьте кабачковые оладьи с сыром с обеих сторон до румяной корочки. На стол подайте горячими.

Разрежьте кабачки, не очищая, вдоль на четвертинки.Затем нарежьте поперек кусками 2,5–3 см.

Раздавите, очистите и измельчите чеснок. Положите на чеснок листья петрушки и тоже измельчите. Помидоры нарежьте средними кубиками.

В сотейнике разогрейте топленое масло. На сильном огне быстро обжарьте кабачки до румяной корочки, присыпьте мукой, солью и перцем, еще немного обжарьте.

Полейте кабачки сметаной, уменьшите огонь до среднего, перемешайте и доведите до кипения. Добавьте помидоры и петрушку с чесноком, прогрейте, снимите с огня и подавайте.

Кабачки промыть, удалить плодоножку и порезать ломтиками.

Помидоры обдать горячей водой, снять с них кожицу и порезать дольками.

Лук очистить, промыть и порезать тонкими полукольцами. Зубчик чеснока почистить и мелко порубить. Перец чили очистить от семян и порезать колечками.

Разогреть оливковое масло в сковороде и обжарить острый перец и чеснок в течение 3 минут. Затем овощи удалить, масло оставить.

В чесночное масло выложить кабачки, помидоры и репчатый лук.

Добавить соус "Вок" (или соевый соус) и жарить в течение 3 минут не забывая помешивать овощи. Промыть базилик, стряхнуть с него воду, оборвать листики и мелко порезать. Добавить в сковороду вместе с томатной пастой и лавровым листом, перемешать.

Посыпать овощи паприкой и посолить. Можно добавить щепотку сахара и тушить овощи на медленном огне до готовности. Затем удалить лавровый лист и полить овощи вином, перемешать и довести до кипения.

Отварить яйцо, затем нарезать на мелкие кубики. Кабачки очистить (если кабачки молодые с нежной кожицей, то чистить не надо), нарезать на кубики. Лук мелко порубить

Помидоры также нарезать кубиками.

Оливковое масло разогреть на сковороде и выложить лук. Прожарить 2 минуты, помешивая, до прозрачности. Добавить кабачки и пожарить еще 2 минуты. Затем добавить помидоры и тоже не более двух минут пожарить. Посолить, поперчить, добавить специи по вкусу.

В блюдо для запекания выложить овощи, сверху посыпать рубленым яйцом, затем сыром, полить растительным маслом и запекать в духовке 10 минут.

При подаче на стол посыпать зеленью.

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