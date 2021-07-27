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Крамбл с ягодами: безумно вкусный летний десерт

Крамбл с ягодами: безумно вкусный летний десерт
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф

Хочется очень вкусного десерта, но быстрого приготовления? Легко! У нас есть такой рецепт! Особенно актуален он летом, когда есть много ягод!

Специально для вас "Телеграф" подготовил очень простой и вкусный рецепт крамбла с ягодами.

Ингредиенты:

  • Мука - 100 г;
  • Сахар - 50 г;
  • Масло - 50 г;
  • Ваниль или коричневый сахар для посыпки.

Начинка:

  • Ягоды или фрукты - 400 г (можно смешать);
  • мороженое для подачи по желанию.

Приготовление:

Объединить муку с сахаром, добавить холодное масло порезанное кубиками и быстро растереть до крошки. Поставить в морозильную камеру.

Тем временем приготовить начинку: если ягоды или фрукты очень кислые, добавить немного сахара и перемешать. Если вкус вас удовлетворяет, сахар добавлять не нужно.

В форму (можно 1 большую или в отдельные креманки) выложить ягоды, тогда засыпать тестом, посыпать сахаром и выпекать в разогретой духовке до 200 градусов (режим верх-низ без конвекции) 20-25 минут.

Охладить (достаточно до теплого состояния) и уже можно подавать.

Приятного аппетита!

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Рецепты, Ягоды, крамбл.
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