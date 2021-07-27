Крамбл с ягодами: безумно вкусный летний десерт

Хочется очень вкусного десерта, но быстрого приготовления? Легко! У нас есть такой рецепт! Особенно актуален он летом, когда есть много ягод!
Специально для вас "Телеграф" подготовил очень простой и вкусный рецепт крамбла с ягодами.
Объединить муку с сахаром, добавить холодное масло порезанное кубиками и быстро растереть до крошки. Поставить в морозильную камеру.
Тем временем приготовить начинку: если ягоды или фрукты очень кислые, добавить немного сахара и перемешать. Если вкус вас удовлетворяет, сахар добавлять не нужно.
В форму (можно 1 большую или в отдельные креманки) выложить ягоды, тогда засыпать тестом, посыпать сахаром и выпекать в разогретой духовке до 200 градусов (режим верх-низ без конвекции) 20-25 минут.
Охладить (достаточно до теплого состояния) и уже можно подавать.
Приятного аппетита!