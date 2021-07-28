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Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса

Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф

Не знаете что интересного приготовить из кабачков? У нас есть очень вкусный и одновременно простой рецепт соуса, который точно вас удивит.

Ингредиенты

  • Кабачки - 1.5 кг;
  • Лук - 0.5 кг;
  • Сахар - 300 г;
  • Соль - 2 ст.л.;
  • Лавровый лист - 3-4 шт.;
  • Гвоздика - 3 бутончика;
  • Красный перец молотый - 0.5 ч.л.;
  • Томатная паста (25%) - 1 банка;
  • Щепотка корицы;
  • Уксус - 120 г.

Приготовление

Кабачки порезать кубиками. Лук также мелко порезать. Все это выложить в большую кастрюлю, засыпать сахаром и солью. Оставить на 2 часа при комнатной температуре.

Через 2 часа добавить лавровый лист и гвоздику. Варить 30 минут.

Достать лавровый лист и гвоздику. И добавить перец, томатную пасту, корицу и уксус. Взбить все блендером до однородности. Варить еще 15-20 минут.

Готово! Можно наслаждаться, или закрыть в банки на зиму.

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Рецепты, Соус, Кулинария, Домашняя кухня.
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