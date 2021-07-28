Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса

Не знаете что интересного приготовить из кабачков? У нас есть очень вкусный и одновременно простой рецепт соуса, который точно вас удивит.

Ингредиенты

Кабачки - 1.5 кг;

Лук - 0.5 кг;

Сахар - 300 г;

Соль - 2 ст.л.;

Лавровый лист - 3-4 шт.;

Гвоздика - 3 бутончика;

Красный перец молотый - 0.5 ч.л.;

Томатная паста (25%) - 1 банка;

Щепотка корицы;

Уксус - 120 г.

Приготовление

Кабачки порезать кубиками. Лук также мелко порезать. Все это выложить в большую кастрюлю, засыпать сахаром и солью. Оставить на 2 часа при комнатной температуре.

Через 2 часа добавить лавровый лист и гвоздику. Варить 30 минут.

Достать лавровый лист и гвоздику. И добавить перец, томатную пасту, корицу и уксус. Взбить все блендером до однородности. Варить еще 15-20 минут.

Готово! Можно наслаждаться, или закрыть в банки на зиму.