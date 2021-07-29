Лечо, аджика и варенье: что можно приготовить из кабачков на зиму (фоторецепты)

Пока сезон кабачков не закончился, поторопитесь заготовить на зиму необычные блюда из кабачков. Этот овощ один из самых любимых и распространенных, так как имеет нежнейший вкус и низкую калорийность.

Из кабачков получаются вкуснейшие блюда, которые без проблем могут храниться всю зиму.

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Кабачки "как грибы" на зиму - очень вкусная и острая закуска! Попробуйте приготовить маринованные кабачки на зиму по этому рецепту.

Лечо из кабачков с кетчупом чили - салат красивый, аппетитный на вид и очень вкусный - кисло-сладкий, с лёгкой пикантностью. Рецепт несложный, а результат потрясающий.

Аджика из кабачков - еще одна оригинальная закуска на зиму. Аджика будет универсальным дополнением к различным блюдам.

Варенье из кабачков - необычное и очень вкусное лакомство. Для такого блюда понадобятся всего лишь три ингредиента.

Пока сезон кабачков не закончился, успейте заготовить на зиму вкусные и оригинальные закуски. Вы можете просто закатать маринованные кабачки или приготовить салаты, икру или лечо. Больше рецептов приготовления кабачковой икры вы можете посмотреть здесь.

Кроме того, рекомендуем попробовать закатать огурцы с кетчупом чили - любимый и проверенный рецепт многих хозяек.