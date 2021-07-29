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Лечо, аджика и варенье: что можно приготовить из кабачков на зиму (фоторецепты)

Лечо, аджика и варенье: что можно приготовить из кабачков на зиму (фоторецепты)
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Пока сезон кабачков не закончился, поторопитесь заготовить на зиму необычные блюда из кабачков. Этот овощ один из самых любимых и распространенных, так как имеет нежнейший вкус и низкую калорийность.

Из кабачков получаются вкуснейшие блюда, которые без проблем могут храниться всю зиму.

Сохраняйте фото с рецептами для быстрого и удобного приготовления.

Кабачки "как грибы" на зиму -  очень вкусная и острая закуска! Попробуйте приготовить маринованные кабачки на зиму по этому рецепту.

Кабачки "как грибы" на зиму

Лечо из кабачков с кетчупом чили - салат красивый, аппетитный на вид и очень вкусный - кисло-сладкий, с лёгкой пикантностью.  Рецепт несложный, а результат потрясающий. 

Лечо из кабачков с кетчупом чили

Аджика из кабачков - еще одна оригинальная закуска на зиму. Аджика будет универсальным дополнением к различным блюдам.

Аджика из кабачков на зиму

Варенье из кабачков - необычное и очень вкусное лакомство. Для такого блюда понадобятся всего лишь три ингредиента. 

 

Варенье из кабачков

Острая закуска и икра: топ-4 рецепта приготовления кабачков на зиму

Пока сезон кабачков не закончился, успейте заготовить на зиму вкусные и оригинальные закуски. Вы можете просто закатать маринованные кабачки или приготовить салаты, икру или лечо. Больше рецептов приготовления кабачковой икры вы можете посмотреть здесь.

Кроме того, рекомендуем попробовать закатать огурцы с кетчупом чили - любимый и проверенный рецепт многих хозяек. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Кабачки, Рецепты, Рецепты из кабачков.
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