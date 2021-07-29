Как приготовить козинаки из семечек самостоятельно: легко и просто по рецепту Лизы Глинской (видео)

Известный украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась рецептом простого и вкусного десерта родом из детства - козинаки из семечек, которые так любят взрослые и дети. Ранее победительница проекта "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить вкусное печенье со сгущенкой к чаю.
Рецепт козинак из семечек и кунжута Глинская опубликовала на своем кулинарном YouTube-канале. Готовить их очень легко, а оторваться - просто невозможно!
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Обжарьте семечки на сковороде.
2. Добавьте кунжут, когда семечки будут почти готовы.
3. Добавьте соль, мед и перемешайте.
4. Выложите массу в металлическую рамку (размер 25 см на 10 см), разровняйте.
5. Снимите форму и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.
6. Снимите пергамент и нарежьте козинаки.
Ранее Лиза Глинская рассказала, как приготовить цитрусовый курд, который можно подавать с булочками и круассанами.