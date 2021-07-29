Как приготовить козинаки из семечек самостоятельно: легко и просто по рецепту Лизы Глинской (видео)

Известный украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась рецептом простого и вкусного десерта родом из детства - козинаки из семечек, которые так любят взрослые и дети. Ранее победительница проекта "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить вкусное печенье со сгущенкой к чаю.

Рецепт козинак из семечек и кунжута Глинская опубликовала на своем кулинарном YouTube-канале. Готовить их очень легко, а оторваться - просто невозможно!

Ингредиенты:

200 г семечек подсолнечника (2 стакана)

50 г белого кунжута (4 ст. л.)

80 г меда (2,5 ст. л.)

щепотка соли

Как приготовить:

1. Обжарьте семечки на сковороде.

2. Добавьте кунжут, когда семечки будут почти готовы.

3. Добавьте соль, мед и перемешайте.

4. Выложите массу в металлическую рамку (размер 25 см на 10 см), разровняйте.

5. Снимите форму и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.

6. Снимите пергамент и нарежьте козинаки.

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