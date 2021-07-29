Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
Масштабные пожары охватили еще один курорт Турции: в МИД рассказали об эвакуации украинцев (видео)
Масштабные пожары охватили еще один курорт Турции: в МИД рассказали об эвакуации украинцев (видео)

Как приготовить козинаки из семечек самостоятельно: легко и просто по рецепту Лизы Глинской (видео)

Как приготовить козинаки из семечек самостоятельно: легко и просто по рецепту Лизы Глинской (видео)
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Известный украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась рецептом простого и вкусного десерта родом из детства - козинаки из семечек, которые так любят взрослые и дети. Ранее победительница проекта "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить вкусное печенье со сгущенкой к чаю.

Рецепт козинак из семечек и кунжута Глинская опубликовала на своем кулинарном YouTube-канале. Готовить их очень легко, а оторваться - просто невозможно!

Ингредиенты:

  • 200 г семечек подсолнечника (2 стакана)
  • 50 г белого кунжута (4 ст. л.)
  • 80 г меда (2,5 ст. л.)
  • щепотка соли

Как приготовить:

1. Обжарьте семечки на сковороде.

2. Добавьте кунжут, когда семечки будут почти готовы.

Ленивые вареники с творогом: рецепт судьи "Мастер Шефа" Владимира Ярославского (фото, видео)

3. Добавьте соль, мед и перемешайте.

4. Выложите массу в металлическую рамку (размер 25 см на 10 см), разровняйте.

5. Снимите форму и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.

6. Снимите пергамент и нарежьте козинаки.

Ранее Лиза Глинская рассказала, как приготовить цитрусовый курд, который можно подавать с булочками и круассанами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум
02 Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
03 Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
04 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
05 Бразилию сковывают морозы и засыпает снегом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги съезда партии &quot;Голос&quot;: Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
Итоги съезда партии "Голос": Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Зеленский установил новый праздник в Украине: что будем отмечать 12 августа
Зеленский установил новый праздник в Украине: что будем отмечать 12 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь