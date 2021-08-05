Скачать
Четверг, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?
Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?
Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине
Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине
"Генерал КГБ, который стал украинским государственником": украинцев потрясла смерть Марчука
"Генерал КГБ, который стал украинским государственником": украинцев потрясла смерть Марчука
К вывозу Чауса в Молдову и похищению там причастны все украинские спецслужбы, - адвокат
К вывозу Чауса в Молдову и похищению там причастны все украинские спецслужбы, - адвокат

Как приготовить вкусный и ароматный черничный пирог: рецепт от Эктора Хименес-Браво

Как приготовить вкусный и ароматный черничный пирог: рецепт от Эктора Хименес-Браво
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Рецепт пирога с черникой очень универсален - летом можно использовать свежие ягоды, а зимой - замороженные или варенье. К тому же, в качестве начинки можно выбрать и другие ягоды, например, малину, вишню.

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который после получения украинского гражданства неожиданно перешел в сети на русский язык, поделился рецептом вкусного летнего черничного пирога в Инстаграме.

Ингредиенты на тесто:

  • Мука - 500 г
  • Масло сливочное - 400 г
  • Сахар - 100 г
  • Соль - 10 г
  • Желтки - 4 шт.

Начинка:

  • Черника - 500 г
  • Крахмал кукурузный - 10 г
  • Сахар - 15 г

Способ приготовления:

1. В муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, растереть руками или в комбайне до состояния крошки. Затем добавить желтки, и вымешать тесто до однородности.

Летний салат с арбузом и баклажаном: вкусный и легкий в приготовлении рецепт

2. Раскатать между двух листов пергамента 2 круга теста. Один круг заморозить, другой круг разравниваем в форму и кладем в холодильник.

3. Ягоды смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, высыпать в форму с тестом.

4. На замороженном кругу теста хаотично вырезать круги и замороженными положить сверху на форму.

5. Запекать 25-30 минут при 175 градусах.

6. После запекания дать пирогу остыть, достать из формы. Приятного аппетита!

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить пирог с бананами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

Все по теме:

Рецепты, Пироги, Эктор Хименес Браво.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
02 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
03 В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
04 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
05 "Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал
Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь