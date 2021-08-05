Как приготовить вкусный и ароматный черничный пирог: рецепт от Эктора Хименес-Браво

Рецепт пирога с черникой очень универсален - летом можно использовать свежие ягоды, а зимой - замороженные или варенье. К тому же, в качестве начинки можно выбрать и другие ягоды, например, малину, вишню.
Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который после получения украинского гражданства неожиданно перешел в сети на русский язык, поделился рецептом вкусного летнего черничного пирога в Инстаграме.
Ингредиенты на тесто:
Начинка:
Способ приготовления:
1. В муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, растереть руками или в комбайне до состояния крошки. Затем добавить желтки, и вымешать тесто до однородности.
2. Раскатать между двух листов пергамента 2 круга теста. Один круг заморозить, другой круг разравниваем в форму и кладем в холодильник.
3. Ягоды смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, высыпать в форму с тестом.
4. На замороженном кругу теста хаотично вырезать круги и замороженными положить сверху на форму.
5. Запекать 25-30 минут при 175 градусах.
6. После запекания дать пирогу остыть, достать из формы. Приятного аппетита!
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