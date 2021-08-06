Получаются вкусными и хрустящими: топ-3 рецепта маринованных огурцов

Все мы любим маринованные огурцы. Консервирование придает им интересный вкус и приятный аромат. Хрустящие маринованные огурцы можно есть в чистом виде сразу из банки. Также они входят в различные блюда: рассольник, солянку, известные салаты "Оливье" и винегрет.

"Телеграф" предлагает ознакомиться с тремя простыми способами маринования огурцов на зиму.

Рецепт №1

Чтобы закрыть 10 литровых банок, нам понадобится 5 кг свежих огурцов, 30 горошин черного и столько же душистого горошка, 150 мл уксуса, 10 зонтиков укропа, столько же листьев смородины, 10 чайных ложек горчичных горошин, 5 зубчиков чеснока, лист хрена, 3 ст.л. соли и 5 ст.л. сахара. Также нам понадобится 2,5 л воды.

Перед тем, как приступить к консервированию, нужно положить огурцы в воду. Это необходимо для того, чтобы внутри овощей не было воздуха. Пока наши огурцы находятся в воде, надо простерилизовать банки. Это можно сделать с помощью пара. Просто повесьте банка на носик чайника с кипятком внутри. Также банки можно ошпарить, поместить в духовку или микроволновую печь.

Кладем в банки листья смородины, перец, чеснок, хрен и укроп. Готовим маринад с солью и сахаром. Разливаем маринад по банкам. Перед тем, как закрыть крышками, нужно добавить столовую ложку уксуса. Переворачиваем банки и оставляем их в таком виде до полного остывания. Хранить огурцы нужно в темном прохладном месте.

Рецепт №2

Этот рецепт хорошо подходит для маленьких огурцов. Они выйдут остренькими. Возьмем 3 кг корнишонов, 7 стаканов воды, 8 столовых ложек острого кетчупа, по одному стакану сахара и уксуса. Если вы не любите острые огурцы, возьмите меньше кетчупа. Кроме того, нам понадобится чеснок, листья хрена, соцветия укропа и петрушка. Если нет корнишонов, можно взять большие огурцы. Тогда мы будем их разрезать на несколько частей.

Перед консервированием огурцы надо подержать в холодной воде не менее трех часов. Воду надо несколько раз поменять. После того обтираем огурцы чистым полотенцем и срезаем концы с обеих сторон. В стерильные банки кладем зелень. Вслед кладем огурцы. Варим маринад с солью и сахаром. Кроме того, кладем кетчуп и пластинку чеснока. Заливаем огурцы маринадом и закрываем крышками. Банки надо укутать одеялом на некоторое время. Затем огурцы нужно хранить в прохладном месте.

Рецепт №3

Нам понадобятся следующие продукты:

огурцы;

корни хрена;

зелень (укроп, петрушка или сельдерей)

листья черной смородины или вишни;

чеснок;

сахар и соль в пропорции 2: 1;

лимонная кислота или уксус.

Огурцы вымачивают в холодной воде. Затем срезаем кончики и вкладываем их в банки вместе с зеленью и чесноком. Готовим рассол: в кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар и соль в соотношении 2:1. Если вы кладете стакан сахара, то соли должно быть полстакана. Ставим банки в теплую воду и заливаем рассолом. Прикрываем стерильными крышками и оставляем в таком виде на сутки. Рассол сливаем, снова кипятим и заливаем огурцы. Оставляем на 5 минут и повторяем процедуру. Но теперь добавляем уксус или лимонную кислоту и закатываем.

Еще больше рецептов маринованных огурцов на зиму вы найдете в материале "Телеграфа" по этой ссылке.