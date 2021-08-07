Пальчики оближешь: рецепт невероятно вкусных кабачков в сметанном соусе

Блюда из кабачков - лучшее угощение на любом столе! Существует огромное множество рецептов приготовления этого полезного продукта, и в этот раз мы хотим поделиться с вами одним из самых удачных.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, как приготовить вкусные кабачки в сметанном соусе.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Вымойте кабачок, нарежьте его кружочками и посолите.
2. На мелкой терке натрите сыр. Пропустите чеснок через чеснокодавку.
3. Смешайте сыр, чеснок и сметану. Если хотите, то можете добавить в соус измельченную зелень.
4. Смажьте противень растительным маслом и выложите на него кабачки. Равномерно распределите сметанный соус по поверхности кабачков.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов, запекайте кабачки в течение 20 минут.
Подавайте к столу теплыми. Приятного аппетита!
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