Пальчики оближешь: рецепт невероятно вкусных кабачков в сметанном соусе

Блюда из кабачков - лучшее угощение на любом столе! Существует огромное множество рецептов приготовления этого полезного продукта, и в этот раз мы хотим поделиться с вами одним из самых удачных.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как приготовить вкусные кабачки в сметанном соусе.

Ингредиенты:

Кабачок - 1 шт.

Твердый сыр - 70 г

Сметана - 100 г

Чеснок - 1 зуб.

Петрушка по вкусу

Укроп по вкусу

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Вымойте кабачок, нарежьте его кружочками и посолите.

2. На мелкой терке натрите сыр. Пропустите чеснок через чеснокодавку.

3. Смешайте сыр, чеснок и сметану. Если хотите, то можете добавить в соус измельченную зелень.

4. Смажьте противень растительным маслом и выложите на него кабачки. Равномерно распределите сметанный соус по поверхности кабачков.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов, запекайте кабачки в течение 20 минут.

Подавайте к столу теплыми. Приятного аппетита!

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