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Пальчики оближешь: рецепт невероятно вкусных кабачков в сметанном соусе

Пальчики оближешь: рецепт невероятно вкусных кабачков в сметанном соусе
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф Фото: hozyayushky.ru

Блюда из кабачков - лучшее угощение на любом столе! Существует огромное множество рецептов приготовления этого полезного продукта, и в этот раз мы хотим поделиться с вами одним из самых удачных.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как приготовить вкусные кабачки в сметанном соусе.

Ингредиенты:

  • Кабачок - 1 шт.
  • Твердый сыр - 70 г
  • Сметана - 100 г
  • Чеснок - 1 зуб.
  • Петрушка по вкусу
  • Укроп по вкусу
  • Соль по вкусу

 Способ приготовления:

1. Вымойте кабачок, нарежьте его кружочками и посолите.

2. На мелкой терке натрите сыр. Пропустите чеснок через чеснокодавку.

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3. Смешайте сыр, чеснок и сметану. Если хотите, то можете добавить в соус измельченную зелень.

4. Смажьте противень растительным маслом и выложите на него кабачки. Равномерно распределите сметанный соус по поверхности кабачков.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов, запекайте кабачки в течение 20 минут.

Подавайте к столу теплыми. Приятного аппетита!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Кабачки, Рецепты.
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