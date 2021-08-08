Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Оладьи из кабачков: простые рецепты полезного летнего блюда

Оладьи из кабачков: простые рецепты полезного летнего блюда
08:26 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: peskiadmin.ru

Приготовить вкусные и полезные оладьи - легко! Сегодня именно такие оладьи и делаем - оладьи из кабачков в духовке. Такие оладьи готовятся на пергаменте, и они получаются очень вкусными и питательными.

Блюдо отлично подойдет в качестве завтрака, обеда или ужина. Они прекрасно сочетаются со свежими овощами, зеленью, сыром.

"Телеграф" делится с вами пошаговым классическим и быстрым рецептами оладий из кабачков, которые точно понравятся вам и всем вашим близким!

Оладьи из кабачков в духовке - классический рецепт

Ингредиенты:

  • Кабачки - 1 шт.
  • Яйца куриные - 1 шт.
  • Мука пшеничная - 2-3 ст. л.
  • Соль, перец - по вкусу
  • Сухой чеснок - 1/3 ч. Л.
  • Масло растительное - для смазывания

Способ приготовления:

Подготовить все продукты по списку. Кабачок выбрать молодой. Вымыть и просушить, обрезать концы с обеих сторон. С помощью терки измельчить. Натереть кабачок средней стружкой.

Высыпать кабачковую стружку в миску, при необходимости отжать, если они слишком водянистые. Добавить к ним одно большое куриное яйцо.

Фаршированные баклажаны в духовке: 3 необычных начинки

Вслед всыпать пшеничную муку, соль и перец. Если вы на диете или придерживаетесь ПП, пшеничную муку можно заменить овсяной, цельнозерновой или рисовой.

Перемешать все компоненты между собой. На этом этапе можно добавить специи по своему вкусу или другие добавки, которые, на ваш взгляд, будут здесь уместны.

Прогреть духовку до 180 градусов. Подготовить хороший пергамент - его необходимо смазать маслом. Выложить кабачковую массу столовой ложкой. Запекать оладьи по 10-12 минут с каждой стороны. При необходимости время приготовления увеличить.

Оладьи из кабачков в духовке - классический рецепт

Источник: kopilka-kulinara.ru

Оладьи из кабачков в духовке - быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые - 1 кг;
  • Репчатый лук - 1 шт .;
  • Мука пшеничная - 4 ст. ложки;
  • Яйцо куриное - 2 шт .;
  • Немного соли и перца - по вкусу;
  • 2-3 ст. ложки растительного масла.

Способ приготовления:

Разогреть духовку до температуры 195-200 градусов, достать противень, смочить пергаментную бумагу нужного размера (по объемам дека или формы для выпечки) водой, проложить, приклеивая ее к поверхности и смазать любым подсолнечным маслом.

Кабачки промыть и при необходимости очистить от кожуры, перекрутить в мясорубке вместе с очищенным луком. Отжать лишнюю жидкость так, чтобы остался один только "жмых".

"Ешь синенькие и будешь мне здоров": Татьяна Литвинова поделилась рецептами закусок из баклажанов

Хорошо взбить яйца, добавить к кабачково-луковой массе, посыпать ее мукой, добавить соль и перец, необходимые по вкусу приправы и тщательно перемешать.

Сформировать руками оладьи, выложить их на смазанный маслом пергамент и поставить противень в духовку на 25-28 минут.

К таким оладушки из кабачков в духовке можно подать обычную сметану, желательно густую, томатный острый соус или любое мясное блюдо.

Оладьи из кабачков в духовке - быстрый рецепт

Источник: kopilka-kulinara.ru

Еще больше рецептов блюд с кабачками:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 813

Все по теме:

Кабачки, Рецепты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах
02 В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
03 Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
04 Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой
05 В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Решающие матчи &quot;Шахтера&quot; и &quot;Колоса&quot;: где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Почти половина госпредприятий &quot;стоят&quot;, большинство из работающих - убыточны
Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь