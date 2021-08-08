Оладьи из кабачков: простые рецепты полезного летнего блюда

Приготовить вкусные и полезные оладьи - легко! Сегодня именно такие оладьи и делаем - оладьи из кабачков в духовке. Такие оладьи готовятся на пергаменте, и они получаются очень вкусными и питательными.

Блюдо отлично подойдет в качестве завтрака, обеда или ужина. Они прекрасно сочетаются со свежими овощами, зеленью, сыром.

"Телеграф" делится с вами пошаговым классическим и быстрым рецептами оладий из кабачков, которые точно понравятся вам и всем вашим близким!

Оладьи из кабачков в духовке - классический рецепт

Ингредиенты:

Кабачки - 1 шт.

Яйца куриные - 1 шт.

Мука пшеничная - 2-3 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Сухой чеснок - 1/3 ч. Л.

Масло растительное - для смазывания

Способ приготовления:

Подготовить все продукты по списку. Кабачок выбрать молодой. Вымыть и просушить, обрезать концы с обеих сторон. С помощью терки измельчить. Натереть кабачок средней стружкой.

Высыпать кабачковую стружку в миску, при необходимости отжать, если они слишком водянистые. Добавить к ним одно большое куриное яйцо.

Вслед всыпать пшеничную муку, соль и перец. Если вы на диете или придерживаетесь ПП, пшеничную муку можно заменить овсяной, цельнозерновой или рисовой.

Перемешать все компоненты между собой. На этом этапе можно добавить специи по своему вкусу или другие добавки, которые, на ваш взгляд, будут здесь уместны.

Прогреть духовку до 180 градусов. Подготовить хороший пергамент - его необходимо смазать маслом. Выложить кабачковую массу столовой ложкой. Запекать оладьи по 10-12 минут с каждой стороны. При необходимости время приготовления увеличить.

Источник: kopilka-kulinara.ru

Оладьи из кабачков в духовке - быстрый рецепт

Ингредиенты:

Кабачки молодые - 1 кг;

Репчатый лук - 1 шт .;

Мука пшеничная - 4 ст. ложки;

Яйцо куриное - 2 шт .;

Немного соли и перца - по вкусу;

2-3 ст. ложки растительного масла.

Способ приготовления:

Разогреть духовку до температуры 195-200 градусов, достать противень, смочить пергаментную бумагу нужного размера (по объемам дека или формы для выпечки) водой, проложить, приклеивая ее к поверхности и смазать любым подсолнечным маслом.

Кабачки промыть и при необходимости очистить от кожуры, перекрутить в мясорубке вместе с очищенным луком. Отжать лишнюю жидкость так, чтобы остался один только "жмых".

Хорошо взбить яйца, добавить к кабачково-луковой массе, посыпать ее мукой, добавить соль и перец, необходимые по вкусу приправы и тщательно перемешать.

Сформировать руками оладьи, выложить их на смазанный маслом пергамент и поставить противень в духовку на 25-28 минут.

К таким оладушки из кабачков в духовке можно подать обычную сметану, желательно густую, томатный острый соус или любое мясное блюдо.

Источник: kopilka-kulinara.ru

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