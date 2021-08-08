Готовимся к Успенскому посту: простые рецепты овощных запеканок

Ежегодно с 14 по 27 августа православные верующие придерживаются Успенского поста. Это один из крупнейших постов, который был установлен церковью по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы.

По своему уставу и строгости Успенский пост подобный Большому. В течение двух недель лучше воздержаться от пищи животного происхождения, мяса, молока и яиц. Основная еда на период поста - картофель, овощи, орехи, грибы, фрукты, ягоды. Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Постные рецепты не должны быть скучными и однообразными. Церковь только приветствует творческий и вдохновенный подход к кулинарии в эти дни.

"Телеграф" делится с вами интересными рецептами постных овощных запеканок.

Овощная запеканка с баклажанами и кабачками

Ингредиенты:

На 12 порций:

500 г цукини или кабачков,

500 г баклажанов,

500 г помидоров,

500 г картофеля.

Для соуса:

350 г перцев болгарских,

350 г помидоров,

200 г лука репчатого,

2 -3 веточки тимьяна,

масло растительное,

соль.

Для заправки:

5 ст. л. растительного масла,

2 -3 зубчика чеснока,

зелень,

уксус бальзамический,

перец черный молотый,

соль.

Способ приготовления:

Чтобы приготовить овощную запеканку, для соуса перцы запекайте в разогретой до 180* духовке до появления черных подпалин, примерно 30 минут. Переложите в полиэтиленовый пакет, туго перевяжите и оставьте остывать. Затем снимите кожицу. Удалите семена, мякоть нарежьте кубиками.

Лук мелко порубите и спассеруйте на разогретом растительном масле. Добавьте перцы, через 3 минуты положите помидоры, посолите и тушите до загустения соуса (около 5 -7 минут). Готовый соус измельчите в блендере. Добавьте тимьян, перемешайте и выложите в форму для запекания.

Цукини, баклажаны, помидоры и очищенный картофель нарежьте очень тонкими кружочками. Если баклажаны горькие, предварительно посолите их и оставьте на 30 минут, затем промойте в холодной воде и отожмите. Чередуя, выложите овощи в форму для запекания.

Для заправки соедините масло, рубленые зелень и чеснок. Посолите и поперчите. Залейте заправкой овощи.

Форму накройте фольгой. Запекайте в разогретой до 180* духовке до готовности (примерно 1 час). При подаче сбрызните овощную запеканку бальзамическим уксусом.

Постная овощная запеканка с квашеной капустой

Ингредиенты:

Картофель (средний) - 5 шт

Грибы (можно любые) - 200 г

Лук репчатый (средний) - 1 шт

Капуста квашеная (можно больше или меньше по вкусу) - 200 г

Зелень (для украшения)

Масло растительное (для смазывания формы)

Вода (в заливку, кипяченая охлажденная ) - 200 мл

Мука пшеничная/Мука цельнозерновая - 140 г

Сода (в заливку) - 0,5 ч. л.

Яблочный уксус - 1 ст. л.

Соль

Специи

Способ приготовления:

Очищаем луковицу и мелко рубим. Грибы промыть и нарезать не толстыми пластинками. Картофель промыть, очистить и порезать кружками толщиной 3-4мм.

Глубокую форму смазываем растительным маслом и выкладываем равномерно часть порезанного картофеля.

Сверху раскладываем грибы, солим, перчим. Распределяем мелко нарубленный лук. Далее выкладываем квашенную капусту, если очень сочная можно немного отжать. И последний слой оставшийся картофель.

А теперь готовим заливку, это по сути постное тесто для вкусных оладий, если его сделать немного по гуще чем для заливки.

Наливаем воду, добавляем соль и соду перемешиваем. Просеиваем муку, перемешиваем. Добавляем уксус, перемешиваем.

Заливкой заливаем запеканку и отправляем в заранее разогретую духовку до 180-200 С на 40-60 минут, до румяной корочки, но ориентируйтесь по своей духовке.

Постная картофельная запеканка

Ингредиенты:

картофель - 15 шт.,

горошек консервированный - 1 банка,

кукуруза консервированная - 1 банка,

морковь свежая - 1-2 шт.,

лук репчатый крупный - 1 шт.,

майонез постный - 100 г,

масло растительное - 50 мл,

соль,

кетчуп томатный - 1 ст.л.

Способ приготовления:

Для приготовления такой овощной запеканки нам понадобится картофельное пюре, которое мы приготовили заранее, - без добавления сливочного масла, т. к. запеканка будет постной.

Нарезаем одну крупную луковицу. Морковь измельчаем на терке и обжариваем на растительном масле вместе с луком. Добавляем столовую ложку кетчупа или томатной пасты. Перемешиваем, добавляем консервированную кукурузу. И столько же консервированного горошка.

Обжариваем все овощи вместе пару минут. "Начинка" для запеканки готова.

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

Выкладываем половину или чуть больше картофельного пюре, выравниваем поверхность. Равномерно распределяем обжаренные овощи. Сверху выкладываем оставшееся пюре и смазываем поверхность постным майонезом.

Ставим в разогретую духовку, запекаем при температуре 200 градусов до румяной корочки.

Источник: povar.ru

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