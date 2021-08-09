Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Кабачковая икра: как приготовить летний деликатес дома

Кабачковая икра: как приготовить летний деликатес дома
08:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter Lora

Кабачковая икра давно признана диетическим продуктом. Пищевые волокна и множество полезных микроэлементов, а главное низкая калорийность, вот что больше всего привлекает в ней, конечно же после удивительного, насыщенного вкуса.

Кроме кабачков в икру добавляют различные продукты, кому какие больше нравится. Помидоры или томатная паста делают ее сочной, с терпким, кисловатым вкусом. Морковь добавляет сладость. Ну и конечно же приправы, ароматные, пряные, остренькие.

Оладьи из кабачков: простые рецепты полезного летнего блюда

"Телеграф" делится рецептом вкусной кабачковой икры, которая легко готовится в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • Кабачки 1 кг
  • Морковь 2 шт;
  • Лук 2 шт;
  • Перец сладкий 2 шт;
  • Сельдерей 1 корень;
  • Растительное масло 100 г
  • Петрушка, укроп;
  • Соль.

Способ приготовления:

1. Кабачки очистите от кожуры, нарежьте маленькими кубиками и слегка обжарьте.

2. Лук и сладкий перец так же нарежьте кубиками.

Заготовки на зиму из кабачков: простые рецепты

3. Сельдерей и морковь натрите на крупной терке, зелень мелко порубите.

4. Все овощи обжарьте на масле, выложите их в кастрюлю, посолите, перемешайте, накройте крышкой и поставьте в духовку на 15-20 минут.

5. Готовую икру разложите по стерильным банкам (на пол литра), накройте крышками и стерилизуйте 25-30 минут. Заверните банки. Храните в прохладном месте.

Как приготовить кабачковую икру в мультиварке - этот и другие рецепты в материале "Телеграфа".

О том, как приготовить необычный кетчуп из кабачков - узнайте здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 755

Все по теме:

Кабачки, Рецепты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах
02 В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
03 Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
04 Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой
05 В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Решающие матчи &quot;Шахтера&quot; и &quot;Колоса&quot;: где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Почти половина госпредприятий &quot;стоят&quot;, большинство из работающих - убыточны
Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь