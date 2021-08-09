Кабачковая икра: как приготовить летний деликатес дома

Кабачковая икра давно признана диетическим продуктом. Пищевые волокна и множество полезных микроэлементов, а главное низкая калорийность, вот что больше всего привлекает в ней, конечно же после удивительного, насыщенного вкуса.

Кроме кабачков в икру добавляют различные продукты, кому какие больше нравится. Помидоры или томатная паста делают ее сочной, с терпким, кисловатым вкусом. Морковь добавляет сладость. Ну и конечно же приправы, ароматные, пряные, остренькие.

"Телеграф" делится рецептом вкусной кабачковой икры, которая легко готовится в домашних условиях.

Ингредиенты:

Кабачки 1 кг

Морковь 2 шт;

Лук 2 шт;

Перец сладкий 2 шт;

Сельдерей 1 корень;

Растительное масло 100 г

Петрушка, укроп;

Соль.

Способ приготовления:

1. Кабачки очистите от кожуры, нарежьте маленькими кубиками и слегка обжарьте.

2. Лук и сладкий перец так же нарежьте кубиками.

3. Сельдерей и морковь натрите на крупной терке, зелень мелко порубите.

4. Все овощи обжарьте на масле, выложите их в кастрюлю, посолите, перемешайте, накройте крышкой и поставьте в духовку на 15-20 минут.

5. Готовую икру разложите по стерильным банкам (на пол литра), накройте крышками и стерилизуйте 25-30 минут. Заверните банки. Храните в прохладном месте.

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