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Готовимся к Успенскому посту: рецепты простых и недорогих салатов (фото)

Готовимся к Успенскому посту: рецепты простых и недорогих салатов (фото)
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Это один из крупнейших постов, который был установлен церковью по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы - Успенский пост, православные верующие будут придерживаться с 14 по 27 августа.

В эти две недели придется отказаться от употребления пищи животного происхождения, мяса, молока и яиц. Основу рациона в пост составляют фрукты, овощи, ягоды, орехи, грибы.

В этой подборке "Телеграфа" представлены недорогие постные салаты, для которых нужны дешевые, простые ингредиенты. Эти блюда будут уместны на любой стол, ведь несмотря на малый бюджет таких рецептов, при правильном оформлении, они будут выглядеть оригинально и аппетитно.

Салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

  • 1 шт. пекинской капусты
  • 2 огурца
  • 2 помидора
  • несладкий йогурт, горчица для соуса
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Капусту помыть, и нашинковать ножом или порвите руками.

Помойте огурец и нарежьте полукольцами, помидоры - кусочками.

Йогурт смешайте с горчицей, и добавьте к нарезанным овощам. Добавьте специи и перемешайте.

Салат из пекинской капусты

Источник: jisty.com.ua

Легкий салат из фасоли

Ингредиенты:

  • 900 г консервированной фасоли
  • 2 шт. болгарского перца
  • 2 лимона
  • 1 луковица
  • 1 пучок петрушки
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль, перец

Способ приготовления:

Перец очистить от семян и нарезать кубиками.

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Лук и зелень так же мелко нарезать.

С фасоли слить воду и соединить со всеми ингредиентами.

Заправить оливковым маслом, соком лимоном и специями. Перемешать.

Легкий салат из фасоли

Источник: jisty.com.ua

Салат из авокадо, помидоров и огурцов

Ингредиенты:

  • 4 шт. помидоров
  • 2 шт. огурцов
  • 1 шт. авокадо
  • половина красной луковицы
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

С помидоров достать серединку и порезать кубиками.

Остальные ингредиенты так же нарезать и смешать с другими.

Заправить маслом, посолить и поперчить.

Салат из авокадо, помидоров и огурцов

Источник: jisty.com.ua

Какие овощные запеканки можно приготовить на Успенский пост - смотрите здесь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 367

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Рецепты, Салаты, Успенский пост, Посты.
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