Самый полезный десерт: Татьяна Литвинова поделилась рецпетом невероятно вкусных пп-батончиков

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом полезного перекуса. Полезные батончики из орехов и ягод прекрасно восполняют энергию и подойдут как в качестве сладкого перекуса в школу детям, так и для того, чтобы пополнить запас энергии перед тренировкой взрослым.
Время приготовления: до 20 минут
Порции: 10
Сложность: легко
Овсяные хлопья - 80 г
Финики - 50 г
Орехи грецкие - 200 г
Миндаль - 100 г
Ягоды Годжи - 40 г
Голубика сублимированная - 30 г
Мед - 100 г
Соль - 0,5 ч.л.
1. Высыпаем орехи в блендер и тщательно их измельчаем.
2. Добавляем мед и снова перемешиваем.
3. Добавляем к смеси финики и суперфуд - ягоды годжи. Добавляем овсяные хлопья.
4. Все это тщательно перемешиваем руками и плотно выкладываем в форму, предварительно застеленную пергаментом.
5. В форме 18х18 подсушиваем при температуре 100°, 30-40 минут.
6. Достаем пласт из духовки, охлаждаем его и разрезаем ножом на аккуратные кусочки. Приятного аппетита!
Такие батончики отлично подойдут для того, чтобы брать их с собой в дорогу, в школу или на тренировку.
Ранее Татьяна Литвинова поделилась рецептами вкусных закусок из баклажанов.