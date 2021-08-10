Самый полезный десерт: Татьяна Литвинова поделилась рецпетом невероятно вкусных пп-батончиков

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом полезного перекуса. Полезные батончики из орехов и ягод прекрасно восполняют энергию и подойдут как в качестве сладкого перекуса в школу детям, так и для того, чтобы пополнить запас энергии перед тренировкой взрослым.

Время приготовления: до 20 минут

Порции: 10

Сложность: легко

Ингредиенты "Батончики ПП" :

Овсяные хлопья - 80 г

Финики - 50 г

Орехи грецкие - 200 г

Миндаль - 100 г

Ягоды Годжи - 40 г

Голубика сублимированная - 30 г

Мед - 100 г

Соль - 0,5 ч.л.

Способ приготовления полезных батончиков

1. Высыпаем орехи в блендер и тщательно их измельчаем.

2. Добавляем мед и снова перемешиваем.

Совет: лучше использовать именно мед, а не топленый сахар, так как он гораздо полезнее

3. Добавляем к смеси финики и суперфуд - ягоды годжи. Добавляем овсяные хлопья.

4. Все это тщательно перемешиваем руками и плотно выкладываем в форму, предварительно застеленную пергаментом.

5. В форме 18х18 подсушиваем при температуре 100°, 30-40 минут.

6. Достаем пласт из духовки, охлаждаем его и разрезаем ножом на аккуратные кусочки. Приятного аппетита!

Такие батончики отлично подойдут для того, чтобы брать их с собой в дорогу, в школу или на тренировку.

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