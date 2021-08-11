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Как замариновать кабачки за 10 минут: легкий и простой рецепт от Лизы Глинской (видео)

Как замариновать кабачки за 10 минут: легкий и простой рецепт от Лизы Глинской (видео)
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Известный украинский кулинар, победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом домашних козинак, в этот раз рассказала, как приготовить маринованные кабачки всего за несколько минут.

Видеоурок кулинарный мастер опубликовала на своем официальном YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • 3 молодых кабачка
  • 1 ст. л. соли (без горки)
  • 1 ст. л. сахара (без горки)
  • 20 мл уксуса 9% (1,5 ст. л)
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 мл растительного масла (3,5 ст. л)
  • петрушка
  • перец чили (по желанию)

Способ приготовления:

Помойте и просушите кабачки. Нарежьте их на тонкие полоски.

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Посолите кабачки и отставьте на 15 минут, они должны пустить сок.

Приготовьте маринад. Смешайте в миске растительное масло, сахар и уксус.

Измельчите перец чили, чеснок и петрушку, добавьте в маринад.

Слейте лишний сок от кабачков.

Добавьте к кабачкам маринад. Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

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Кабачки, Рецепты, Лиза Глинская.
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