Как замариновать кабачки за 10 минут: легкий и простой рецепт от Лизы Глинской (видео)

Известный украинский кулинар, победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом домашних козинак, в этот раз рассказала, как приготовить маринованные кабачки всего за несколько минут.

Видеоурок кулинарный мастер опубликовала на своем официальном YouTube-канале.

Ингредиенты:

3 молодых кабачка

1 ст. л. соли (без горки)

1 ст. л. сахара (без горки)

20 мл уксуса 9% (1,5 ст. л)

2 зубчика чеснока

50 мл растительного масла (3,5 ст. л)

петрушка

перец чили (по желанию)

Способ приготовления:

Помойте и просушите кабачки. Нарежьте их на тонкие полоски.

Посолите кабачки и отставьте на 15 минут, они должны пустить сок.

Приготовьте маринад. Смешайте в миске растительное масло, сахар и уксус.

Измельчите перец чили, чеснок и петрушку, добавьте в маринад.

Слейте лишний сок от кабачков.

Добавьте к кабачкам маринад. Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа.

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