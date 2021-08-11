Как замариновать кабачки за 10 минут: легкий и простой рецепт от Лизы Глинской (видео)

Известный украинский кулинар, победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом домашних козинак, в этот раз рассказала, как приготовить маринованные кабачки всего за несколько минут.
Видеоурок кулинарный мастер опубликовала на своем официальном YouTube-канале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Помойте и просушите кабачки. Нарежьте их на тонкие полоски.
Посолите кабачки и отставьте на 15 минут, они должны пустить сок.
Приготовьте маринад. Смешайте в миске растительное масло, сахар и уксус.
Измельчите перец чили, чеснок и петрушку, добавьте в маринад.
Слейте лишний сок от кабачков.
Добавьте к кабачкам маринад. Перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа.
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