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Простые и вкусные закуски из баклажанов: ТОП-3 рецепта

Простые и вкусные закуски из баклажанов: ТОП-3 рецепта
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Баклажан - универсальный овощ. Его можно мариновать, солить, жарить или запекать. Есть несколько рецептов, с которыми вы по-новому откроете для себя этот полезный овощ. Они легко разнообразят летнее меню.

"Телеграф" делится с вами рецептами отличных закусок из баклажанов, которые точно не оставят никого равнодушным.

Баклажаны в кляре

 

Ингредиенты:

  • баклажаны среднего размера - 3 шт.;
  • яйца - 1шт.;
  • молоко - 100 мл;
  • мука - 2 столовые ложки;
  • соль, перец - по вкусу;
  • масло подсолнечное.

Приготовление:

Помытые баклажаны вместе с кожурой нарезаем кружочками, толщиной до 1 см.

Пересыпаем солью и даем постоять 30 минут.

Сливаем жидкость. При желании можно промокнуть баклажаны бумажным полотенцем.

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Чтобы приготовить кляр - смешиваем яйцо, молоко, соль и муку.

Каждый кусочек баклажанов обмакиваем в кляр и жарим в предварительно разогретом масле на сковороде до красивой, хрустящей золотистой корочки.

Баклажаны в кляре можно посыпать мелко нарезанной зеленью, чесноком, а можно и натертым на мелкой терке сыром.

На стол можно подавать как горячем виде, так и в холодном.

Баклажаны в кляре

Источник: sekreti-domovodstva.ru

Рулетики из баклажанов с грецкими орехами

 

Ингредиенты:

  • 3 баклажана;
  • 0,5 ст. очищенных грецких орехов;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • петрушка (или кинза);
  • соль;
  • растительное масло.

Приготовление:

Баклажаны вымыть, нарезать тонкими ломтиками вдоль, посыпать солью и оставить на 20 минут. Затем промыть и обсушить.

Обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон.

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Обжаренные баклажаны выложить на бумажное полотенце или салфетку, чтобы удалить лишнее масло.

Орехи измельчить в блендере вместе с чесноком и петрушкой (петрушку предварительно нарезать, чеснок измельчить).

На ломтик баклажана выкладывать ореховую начинку и скручивать в рулет.

Рулетики из баклажанов с грецкими орехами

Источник: 1000.menu

Острые маринованные баклажаны с помидорами

Ингредиенты:

  • баклажаны - 3 шт.;
  • лук - 2 шт.;
  • помидоры 3 шт.;
  • уксус - 1,5 столовые ложки;
  • молотый черный перец - 1 щепотка;
  • соль -1 щепотка;
  • сахар - 1 столовая ложка;
  • красный перец - 1 щепотка.

Приготовление:

Нарезаем баклажаны кружочками, солим, перемешиваем и отставляем на час, чтобы баклажаны пустили сок.

Сцеживаем воду из баклажанов, перчим. Каждый баклажан обваливаем в муке и жарим с обеих сторон на разогретом масле до готовности.

Готовые баклажаны кладем в кастрюлю, в которой будем их еще тушить.

Нарезаем лук и жарим до золотистого цвета.

Перемешиваем готовый лук с баклажанами.

Нарезаем помидоры и тушим до готовности. Затем перетираем через сито или взбиваем блендером до однородной массы.

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К томатному пюре добавляем полторы столовых ложек 6% уксуса.

Добавляем столовую ложку сахара.

Добавляем красный молотый перец.

Добавляем щепотку соли и все хорошо перемешиваем.

Заливаем баклажаны с луком маринадом, ставим на небольшой огонь, доводим до кипения и тушим еще 5 минут.

Острые маринованные баклажаны с помидорами

Источник: kulray.ru

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Баклажаны, Синенькие.
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