Простые и вкусные закуски из баклажанов: ТОП-3 рецепта

Баклажан - универсальный овощ. Его можно мариновать, солить, жарить или запекать. Есть несколько рецептов, с которыми вы по-новому откроете для себя этот полезный овощ. Они легко разнообразят летнее меню.
"Телеграф" делится с вами рецептами отличных закусок из баклажанов, которые точно не оставят никого равнодушным.
Баклажаны в кляре
Ингредиенты:
Приготовление:
Помытые баклажаны вместе с кожурой нарезаем кружочками, толщиной до 1 см.
Пересыпаем солью и даем постоять 30 минут.
Сливаем жидкость. При желании можно промокнуть баклажаны бумажным полотенцем.
Чтобы приготовить кляр - смешиваем яйцо, молоко, соль и муку.
Каждый кусочек баклажанов обмакиваем в кляр и жарим в предварительно разогретом масле на сковороде до красивой, хрустящей золотистой корочки.
Баклажаны в кляре можно посыпать мелко нарезанной зеленью, чесноком, а можно и натертым на мелкой терке сыром.
На стол можно подавать как горячем виде, так и в холодном.
Источник: sekreti-domovodstva.ru
Рулетики из баклажанов с грецкими орехами
Ингредиенты:
Приготовление:
Баклажаны вымыть, нарезать тонкими ломтиками вдоль, посыпать солью и оставить на 20 минут. Затем промыть и обсушить.
Обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон.
Обжаренные баклажаны выложить на бумажное полотенце или салфетку, чтобы удалить лишнее масло.
Орехи измельчить в блендере вместе с чесноком и петрушкой (петрушку предварительно нарезать, чеснок измельчить).
На ломтик баклажана выкладывать ореховую начинку и скручивать в рулет.
Источник: 1000.menu
Острые маринованные баклажаны с помидорами
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарезаем баклажаны кружочками, солим, перемешиваем и отставляем на час, чтобы баклажаны пустили сок.
Сцеживаем воду из баклажанов, перчим. Каждый баклажан обваливаем в муке и жарим с обеих сторон на разогретом масле до готовности.
Готовые баклажаны кладем в кастрюлю, в которой будем их еще тушить.
Нарезаем лук и жарим до золотистого цвета.
Перемешиваем готовый лук с баклажанами.
Нарезаем помидоры и тушим до готовности. Затем перетираем через сито или взбиваем блендером до однородной массы.
К томатному пюре добавляем полторы столовых ложек 6% уксуса.
Добавляем столовую ложку сахара.
Добавляем красный молотый перец.
Добавляем щепотку соли и все хорошо перемешиваем.
Заливаем баклажаны с луком маринадом, ставим на небольшой огонь, доводим до кипения и тушим еще 5 минут.
Источник: kulray.ru
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