Простые и вкусные закуски из баклажанов: ТОП-3 рецепта

Баклажан - универсальный овощ. Его можно мариновать, солить, жарить или запекать. Есть несколько рецептов, с которыми вы по-новому откроете для себя этот полезный овощ. Они легко разнообразят летнее меню.

"Телеграф" делится с вами рецептами отличных закусок из баклажанов, которые точно не оставят никого равнодушным.

Баклажаны в кляре

Ингредиенты:

баклажаны среднего размера - 3 шт.;

яйца - 1шт.;

молоко - 100 мл;

мука - 2 столовые ложки;

соль, перец - по вкусу;

масло подсолнечное.

Приготовление:

Помытые баклажаны вместе с кожурой нарезаем кружочками, толщиной до 1 см.

Пересыпаем солью и даем постоять 30 минут.

Сливаем жидкость. При желании можно промокнуть баклажаны бумажным полотенцем.

Чтобы приготовить кляр - смешиваем яйцо, молоко, соль и муку.

Каждый кусочек баклажанов обмакиваем в кляр и жарим в предварительно разогретом масле на сковороде до красивой, хрустящей золотистой корочки.

Баклажаны в кляре можно посыпать мелко нарезанной зеленью, чесноком, а можно и натертым на мелкой терке сыром.

На стол можно подавать как горячем виде, так и в холодном.

Источник: sekreti-domovodstva.ru

Рулетики из баклажанов с грецкими орехами

Ингредиенты:

3 баклажана;

0,5 ст. очищенных грецких орехов;

2-3 зубчика чеснока;

петрушка (или кинза);

соль;

растительное масло.

Приготовление:

Баклажаны вымыть, нарезать тонкими ломтиками вдоль, посыпать солью и оставить на 20 минут. Затем промыть и обсушить.

Обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон.

Обжаренные баклажаны выложить на бумажное полотенце или салфетку, чтобы удалить лишнее масло.

Орехи измельчить в блендере вместе с чесноком и петрушкой (петрушку предварительно нарезать, чеснок измельчить).

На ломтик баклажана выкладывать ореховую начинку и скручивать в рулет.

Источник: 1000.menu

Острые маринованные баклажаны с помидорами

Ингредиенты:

баклажаны - 3 шт.;

лук - 2 шт.;

помидоры 3 шт.;

уксус - 1,5 столовые ложки;

молотый черный перец - 1 щепотка;

соль -1 щепотка;

сахар - 1 столовая ложка;

красный перец - 1 щепотка.

Приготовление:

Нарезаем баклажаны кружочками, солим, перемешиваем и отставляем на час, чтобы баклажаны пустили сок.

Сцеживаем воду из баклажанов, перчим. Каждый баклажан обваливаем в муке и жарим с обеих сторон на разогретом масле до готовности.

Готовые баклажаны кладем в кастрюлю, в которой будем их еще тушить.

Нарезаем лук и жарим до золотистого цвета.

Перемешиваем готовый лук с баклажанами.

Нарезаем помидоры и тушим до готовности. Затем перетираем через сито или взбиваем блендером до однородной массы.

К томатному пюре добавляем полторы столовых ложек 6% уксуса.

Добавляем столовую ложку сахара.

Добавляем красный молотый перец.

Добавляем щепотку соли и все хорошо перемешиваем.

Заливаем баклажаны с луком маринадом, ставим на небольшой огонь, доводим до кипения и тушим еще 5 минут.

Источник: kulray.ru

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