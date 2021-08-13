Медовый Спас 14 августа: вкусные рецепты десертов на Маковея

В августе украинцы отмечают сразу три православных праздника: медовый, яблочный и ореховый Спас. Поскольку все они имеют символические кулинарные элементы, не сложно догадаться, что в эти праздники готовят блюда, где мед, мак, орехи или яблоки является основным элементом. Первое из этих праздников приходится на 14 августа. Оно имеет несколько названий: Медовый Спас, Маковый, Маковей.

"Телеграф" собрал необычные рецепты десертов с маком, чтобы блюда на столе в эти дни были как можно разнообразнее.

Маковник

Ингредиенты:

мука пшеничная - 0,5 кг

яйца куриные - 3 шт.

мак - 1 стакан

сахар - 300 г.

кефир - 0,5 стакана

маргарин (сливочный) - 250 г.

орехи грецкие - 1 стакана

корица - 1 ч.ложка

разрыхлитель теста - 2 ч.ложки

сода пищевая

кислота лимонная

Приготовление:

1. Муку просеять с содой и лимонной кислотой. 2 яйца растереть с 200 гр сахара. Орехи порубить, перемешать в отдельной посуде с 100 гр сахара.

2. Соединить в миске просеянную с содой муку, яйца, растертые с сахаром, мак, кефир, размягченный маргарин, замесить крутое тесто.

3. Раскатать тесто в пласт толщиной 1,5 см, переложить на смазанный заранее маслом противень. Сверху смазать яйцом, посыпать рублеными орехами с сахаром.

4. Выпекать при 180 градусах около 40 минут до готовности.

Сырник с маком

Ингредиенты:

Для теста:

маргарин - 125 г.

мука - 2 ст

порошок для печенья - 1 ч.л.

сахар - 0,5 стакана

яйца - 2 шт

сметана - 1 ст.л

Для маковой массы:

мак - 2 ст

яйца - 2 шт

масло - 2 ст.л.

крахмал - 2 ст.л.

сахар - 2 ст.л

порошок для печенья - 0.5 ч.л.

Для сырной массы:

творог - 1.2 кг

яйца - 3 шт

сахар - 1.5 ст

ванильный сахар - 1 уп.

пудинг Сметанковый - 1 уп.

цедра лимона - 1 ст.л

Приготовление:

Тесто. Мягкий маргарин порубить с мукой и порошком для печенья. Добавить сахар, яйца, сметану. Замесить тесто, поставить в холодильник на 1 час.

Маковая масса. Мак смолоть, запарить. Охладить. Добавить яйца, растопленное масло (не горячее), сахар, крахмал. Перемешать. Выложить на тесто.

Творожная масса. Творог перемолоть, добавить яйца, сахар, пудинг, ваниль, цедру. Тщательно перемешать. Осторожно выложить на маковую массу, чтобы маковый и сырный слои не перемешались.

Ставим сырник с маком в разогретую до 190-200 град духовку и выпекаем 1 час. Охлаждаем, заливаем помадкой.

Штрудель с яблоками и маком

Ингредиенты:

150 мл молока

300 г муки

75 г сахара

50 г сливочного масла

1 яйцо

2 ч.ложки сухих дрожжей

пакет ванильного сахара

Для начинки пирога:

250 г мака

125 мл молока

50 г сахара

3 ст.ложки любого кислого варенья (вишневого, например)

2 небольших кисло-сладких яблока

20 г сливочного масла

Приготовление:

1. В теплом молоке растворите сухие дрожжи. Добавьте сахар и ванильный сахар, хорошо размешайте, растворите. Поставьте в теплое место на 15 минут. Растопите сливочное масло, добавьте в молоко. Добавьте яйцо, взбейте миксером.

2. Насыпьте муку, замесите рыхлое тесто, чтобы не бралось в руки.

Снова поставьте в теплое место на час.

3. Пока тесто подойдет, сделайте начинку на пирог. Доведите до кипения молоко, добавьте сахар, помешивайте. Добавьте мак и проварите 3-5 минут, постоянно помешивая ложкой. Снимите с плиты, дайте начинке остыть, измельчите в блендере. Добавьте варенье и перемешайте.

4. Яблоки очистите, порежьте тонкими полосками.

5. Тесто раскатайте на большой прямоугольник, чтобы толщина теста вышла 2 см. Равномерно по пласту теста разложите начинку, периодически кладите кусочки яблок, посыпьте сахаром. Закрутите тесто с начинкой в рулет, защелкнув край.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте пирог. Дайте выпекаться 30 минут. За 5 минут до готовности смажьте пирог взбитым яйцом, чтобы пирог стал румяным.

Напомним, что с 14 августа начинается Успенский пост. Ранее "Телеграф" поделился рецептами овощных запеканок и недорогих, но вкусных салатов, которые можно приготовить в пост.