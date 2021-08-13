"Готовим необычный шашлык": финалист "МастерШефа" поделился рецептом маринада для мяса на темном квасе

Финалист популярного кулинарного проекта "МастерШеф" Николай Люлько поделился небанальным рецептом маринада для шашлыка.
"Готовим необычный шашлык, друзья! А почему необычный, я сейчас расскажу. В сезон шашлыка все привыкли мариновать мясо вином и кефиром, а я буду делать рецепт на черном квасе", - говорит повар в новом видео на своей странице в Инстаграме.
Ингридиенты:
Темный квас
Горчица
Соль
Розмарин
Лук репчатый
Аджика сушёная
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Николай Лойко также поделился секретом, как замариновать мясо быстрее. По его словам, для этого лук нужно не нарезать, а мелко натереть на терке. Это значительно ускорит процесс.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно приготовить самый вкусный шашлык.