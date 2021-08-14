Простой рецепт пасты с кабачком и баклажаном от кулинарного обозревателя The Guardian

Паста all'Ortolana - это итальянская классика. Сытное и легкое в приготовлении блюдо придумали итальянские фермеры, которые использовали сезонные овощи из огорода. Это итальянское блюдо может иметь множество вариаций, так как основная концепция его состоит в том, чтобы создать соус, используя любые свежие овощи.

Кулинарный обозреватель The Guardian Рейчел Родди, которая живет в Италии, поделилась классическим рецептом пасты all'Ortolana, которую можно приготовить практически из любых овощей.

Ингредиенты на 4 порции:

1 красная луковица или 1 небольшой лук-порей

1 морковь

1 стебель сельдерея

1 кабачок

1 маленький баклажан

1 маленький красный перец

1 горсть сладких помидоров черри

400-500 г макарон (лингвини, спагетти, фузилли, фарфалле)

6 столовых ложек оливкового масла

1 щепотка красного перца чили

тертый пармезан или пекорино

1 горсть базилика

Приготовление:

Нарежьте овощи в соответствии с формой пасты, которую вы используете: так, длинными тонкими полосками, если вы используете длинные макароны, или маленькими кубиками, если вы используете короткие. Для всех форм разделите помидоры на четвертинки.

Закиньте макароны в воду и варите до закипания.

Возьмите большую глубокую сковороду и залейте оливковым маслом при среднем или медленном огне, добавьте лук, морковь и щепотку соли и готовьте, регулярно помешивая, около 7 минут. Добавьте кабачки, баклажаны и перец, готовьте, помешивая, в течение 5 минут, затем добавьте помидоры и немного перца чили. Перемешайте и раздавите помидоры тыльной стороной ложки, затем оставьте вариться пока не будут готовы макароны.

Когда паста будет готова, слейте воду и высыпьте макароны прямо в овощную сковороду. Добавьте горсть тертого сыра и базилик, все хорошо перемешайте.

Источник: The Guardian

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