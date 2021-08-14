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Простой рецепт пасты с кабачком и баклажаном от кулинарного обозревателя The Guardian

Простой рецепт пасты с кабачком и баклажаном от кулинарного обозревателя The Guardian
13:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Паста all'Ortolana - это итальянская классика. Сытное и легкое в приготовлении блюдо придумали итальянские фермеры, которые использовали сезонные овощи из огорода. Это итальянское блюдо может иметь множество вариаций, так как основная концепция его состоит в том, чтобы создать соус, используя любые свежие овощи.

Кулинарный обозреватель The Guardian Рейчел Родди, которая живет в Италии, поделилась классическим рецептом пасты all'Ortolana, которую можно приготовить практически из любых овощей.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 красная луковица или 1 небольшой лук-порей
  • 1 морковь
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 кабачок
  • 1 маленький баклажан
  • 1 маленький красный перец
  • 1 горсть сладких помидоров черри
  • 400-500 г макарон (лингвини, спагетти, фузилли, фарфалле)
  • 6 столовых ложек оливкового масла
  • 1 щепотка красного перца чили
  • тертый пармезан или пекорино
  • 1 горсть базилика

Приготовление:

Нарежьте овощи в соответствии с формой пасты, которую вы используете: так, длинными тонкими полосками, если вы используете длинные макароны, или маленькими кубиками, если вы используете короткие. Для всех форм разделите помидоры на четвертинки.

Закиньте макароны в воду и варите до закипания.

Простые и вкусные закуски из баклажанов: ТОП-3 рецепта

Возьмите большую глубокую сковороду и залейте оливковым маслом при среднем или медленном огне, добавьте лук, морковь и щепотку соли и готовьте, регулярно помешивая, около 7 минут. Добавьте кабачки, баклажаны и перец, готовьте, помешивая, в течение 5 минут, затем добавьте помидоры и немного перца чили. Перемешайте и раздавите помидоры тыльной стороной ложки, затем оставьте вариться пока не будут готовы макароны.

Когда паста будет готова, слейте воду и высыпьте макароны прямо в овощную сковороду. Добавьте горсть тертого сыра и базилик, все хорошо перемешайте.

Паста с овощами

Источник: The Guardian

Ранее "Телеграф" писал, как замариновать кабачки за несколько минут.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Кабачки, Рецепты, Макароны, Рэйчел Родди.
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