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ЦИК РФ продлила рабочий день для регистрации кандидатов
04:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Многовато желающих: ЦИК России увеличила рабочий день для регистрации кандидатов.

Рабочий день Центральной избирательной комиссии РФ в воскресенье увеличен из-за большого количества желающих подать документы для регистрации кандидатами в президенты.

Такое решение приняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

"В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день комиссии продлен", - сказали в пресс-службе ЦИК.

Центризбирком РФ по выходным принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Но 24 декабря документы для выдвижения подали кандидат от "Женского диалога" Елена Семерикова и выдвинутый "Российским общенародным союзом" Сергей Бабурин. Процедуру приемки документов проходят также самовыдвиженец Сергей Полонский и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

О намерении подать 24 декабря документы в ЦИК ранее заявлял и Алексей Навальный, который сегодня был выдвинут кандидатом на собрании группы избирателей. Он написал в Twitter, что представители ЦИК подтвердили, что продлили работу комиссии и примут у него сегодня документы.

Ранее ЦИК РФ неоднократно предупреждала, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости. Сам политик считает, что запрет противоречит Конституции.

Как сообщалось, в Центральную избирательную комиссию России поступили уведомления о выдвижении в президенты 29 человек, включая действующего главу государства Владимира Путина.

В частности, 14 уведомленийот поступило от партий и 15 - от самовыдвиженцев, среди которых числятся оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, представитель движения дольщиков Татьяна Воловик и коуч-тренер Лариса Ренар (Богданова).

Телеведущая Ксения Собчак намерена подать документы для участия в выборах президента 25 декабря, а кандидатура Путина будет официально выдвинута 26 декабря.

Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, кандидаты от партий - не позднее 12 января.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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Выборы, Россия, ЦИК РФ.
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