Названа причина поломки ангольского спутника "Angosat-1"

Первый ангольский спутник "Angosat-1", запущенный с космодрома Байконур в ночь на 27 декабря, вышел из строя из-за короткого замыкания.

"Предварительно, основной версией считается короткое замыкание в шине, которая отвечает за питание спутника", - говорится в сообщении.

#Ангосат: видео пуска ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат» 26 декабря 2017 года в 22:00 мск. pic.twitter.com/8M8a6M0vN6 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Зенит-2СБ" и первым ангольским национальным спутником AngoSat успешно стартовала с космодрома Байконур в России.

Однако уже 27 декабря появились сообщения, что спутник "Angosat-1", который запустили на орбиту, перестал выходить на связь.