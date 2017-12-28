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Названа причина поломки ангольского спутника "Angosat-1"

Первый ангольский спутник "Angosat-1"
07:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Первый ангольский спутник вышел из строя из-за короткого замыкания.

Первый ангольский спутник "Angosat-1", запущенный с космодрома Байконур в ночь на 27 декабря, вышел из строя из-за короткого замыкания.

"Предварительно, основной версией считается короткое замыкание в шине, которая отвечает за питание спутника", - говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Зенит-2СБ" и первым ангольским национальным спутником AngoSat успешно стартовала с космодрома Байконур в России.

Однако уже 27 декабря появились сообщения, что спутник "Angosat-1", который запустили на орбиту, перестал выходить на связь.

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Все по теме:

"Angosat-1", "Зенит-2СБ", Байконур, Первый ангольский спутник, Украина.
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