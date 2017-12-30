Путин пообещал Асаду поддержку в Сирии

Президент России Владимир Путин пообещал президенту Сирии Башару Асаду способствовать "в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны", говорится в поздравлении Путина с Новым годом, опубликованном на сайте Кремля.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и дальше оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики", - говорится в сообщении.

Напомним, что, в то же время, в Госдепе США призвали Путина повлиять на Асада с целью прекращения варварских нападений на гражданских лиц в Сирии.

Согласно подсчетам правозащитников, в ходе войны в Сирии в 2017 году погибли около 39 тысяч человек.