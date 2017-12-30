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В России пьяный водитель въехал в толпу людей: есть погибшие
19:48 Сегодня Телеграф
Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, после наезда пьяного водителя.
В городе Котово Волгоградской обл. России пьяный водитель Ford Focus ночью въехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе.
Одна из пострадавших, 26-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия. Еще двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
34-летнего водителя задержали.
Местная полиция открыла уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Меру пресечения задержанному пока не избрали, но следователи будут просить суд заключить его под стражу.
Telegraf.com.ua