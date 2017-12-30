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В России пьяный водитель въехал в толпу людей: есть погибшие

Полиция
19:48 Сегодня Телеграф
https://112.ua

Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, после наезда пьяного водителя.

В городе Котово Волгоградской обл. России пьяный водитель Ford Focus ночью въехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе.

Одна из пострадавших, 26-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия. Еще двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

34-летнего водителя задержали.

Местная полиция открыла уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Меру пресечения задержанному пока не избрали, но следователи будут просить суд заключить его под стражу.

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Авария, Наезд, Погибшие, Пьяный водитель, Толпа людей.
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