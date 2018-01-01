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Казахстан впервые в истории стал председателем Совбеза ООН

Астана
10:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

С 1 января по 31 января 2018 года Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в сообщении сообщается на сайте казахского МИДа.

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН. Председатель выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь. Также запланированы брифинги о программе работы Совета для государств-членов ООН, не входящих в СБ, прессы и НПО. По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д’Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года.

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На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему “Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия” под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему “Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития”. Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему “Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины”.

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Казахстан, Председательство, СБ ООН.
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