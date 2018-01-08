РФ заявила, что их авиабазы в Сирии атаковали дроны

Министерство обороны России подтвердило 8 января, что военные базы этой страны в Сирии были атакованы беспилотниками.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российские информагентства.

"10 ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три – к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три посадили на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей; семь аппаратов удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" подразделения противовоздушной обороны, указывают в российском военном ведомстве.

"Пострадавших или материального ущерба после попытки атаки террористов нет", – утверждает министерство обороны России.

О неоднократных попытках атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью беспилотников (в частности, 31 декабря и 6 января) сообщали пользователи соцсетей, которые отслеживают события в Сирии. В частности, речь шла не только о потерях в живой силе в конце 2017 года, подтвержденных российским оборонным ведомством, но и о значительных повреждениях техники, базирующейся на аэродроме. В то же время в сообщениях о гибели двух военных Минобороны России указывало не на атаку беспилотников, а на минометный обстрел как причину инцидента.