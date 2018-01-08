Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Задержанному за убийство Ноздровской объявили подозрение Задержанному за убийство Ноздровской объявили подозрение
Новости: Ващиковский: ЕС не ценит вклад Польши касательно украинских беженцев ЕС не ценит вклад Польши касательно украинских беженцев
Новости: Экс-игрок "Динамо" - о детстве, мотоциклах, сельской дискотеке и самогоне Экс-игрок "Динамо" - о детстве, мотоциклах, сельской дискотеке и самогоне
Новости: Древние цивилизации, исчезновение которых остается загадкой для археологов Древние цивилизации, исчезновение которых остается загадкой для археологов

РФ заявила, что их авиабазы в Сирии атаковали дроны

РФ заявила, что их авиабазы в Сирии атаковали дроны
22:42 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

По данным Минобороны РФ, шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль.

Министерство обороны России подтвердило 8 января, что военные базы этой страны в Сирии были атакованы беспилотниками.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российские информагентства.

"10 ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три – к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три посадили на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей; семь аппаратов удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" подразделения противовоздушной обороны, указывают в российском военном ведомстве.

"Пострадавших или материального ущерба после попытки атаки террористов нет", – утверждает министерство обороны России.

О неоднократных попытках атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью беспилотников (в частности, 31 декабря и 6 января) сообщали пользователи соцсетей, которые отслеживают события в Сирии. В частности, речь шла не только о потерях в живой силе в конце 2017 года, подтвержденных российским оборонным ведомством, но и о значительных повреждениях техники, базирующейся на аэродроме. В то же время в сообщениях о гибели двух военных Минобороны России указывало не на атаку беспилотников, а на минометный обстрел как причину инцидента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиабазы в Сирии, Атаковали дроны, Минобороны России, Россия, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Верховный суд запретил Навальному участвовать в выборах В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан Российскую журналистку депортировали из Латвии

Последние новости

Фотограф создает потрясающие макроснимки природы (Фото) Симеоне прокомментировал переход Коутиньо в Ла Лигу Представители Паркера и Джошуа близки к завершению сделки по бою
Сегодня читают
01 Глобальное потепление опустошит целые океаны
02 Этот эффективный рецепт наверняка избавит от гипертонии
03 Украина не получит упрощенный визовый режим с Великобританией
04 Ученые NASA обнаружили неизвестные микроорганизмы на борту МКС
05 В Берлине озвучили мнение по поводу летального оружия из США
Новости сегодня
23:52 СКМ подала апелляцию на решение о замораживании активов Ахметова
23:40 Сколько необходимо спать, чтобы быстрее сбросить вес
23:24 Украинский фондовый индекс UX продемонстрировал наибольший рост в мире
23:14 Новый украинский бронеавтомобиль "Варта-Новатор" покоряет бездорожье (Видео)
23:05 Смех да и только: коллекция веселых картинок с актуальными подписями
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Нью-Йорке произошло возгорание в здании Trump Tower В Нью-Йорке произошло возгорание в здании Trump Tower
Новости: Суд отправил под арест "экс-министра здравоохранения" оккупированного Крыма "Экс-министр здравоохранения" Крыма арестован
Новости: Стал известен мотив убийства Ноздровской Стал известен мотив убийства Ноздровской
Новости: Медики назвали продукты, которые укрепляют нервную систему Медики назвали продукты, которые укрепляют нервную систему
Добавить комментарий
0