Евросуд рассматривает иск Навального против РФ
В Европейском суде по правам человека проходят слушания по делу оппозиционного политика Алексея Навального против России.
В Европейском суде по правам человека начались слушания по делу "Навальный против России". Политик Алексей Навальный приехал в Страсбург, чтобы выступить перед судьями. Об этом сообщает Эхо Москвы.
Политик приехал в Страсбург, чтобы выступить перед судьями. Он оспаривает в ЕСПЧ 7 случаев задержаний. Каждый раз Навального доставляли в отделение, где он находился по нескольку часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении.
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Как напоминает "Новая газета" около года назад ЕСПЧ уже присудил Навальному 63 тысячи евро за нарушения при задержании на протестных акциях. Российский Минюст обжаловал решение о выплате компенсации, и дело было передано на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ, которая фактически является апелляционной инстанцией.