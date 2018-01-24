Евросуд рассматривает иск Навального против РФ

В Европейском суде по правам человека начались слушания по делу "Навальный против России". Политик Алексей Навальный приехал в Страсбург, чтобы выступить перед судьями. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Политик приехал в Страсбург, чтобы выступить перед судьями. Он оспаривает в ЕСПЧ 7 случаев задержаний. Каждый раз Навального доставляли в отделение, где он находился по нескольку часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении.

Как напоминает "Новая газета" около года назад ЕСПЧ уже присудил Навальному 63 тысячи евро за нарушения при задержании на протестных акциях. Российский Минюст обжаловал решение о выплате компенсации, и дело было передано на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ, которая фактически является апелляционной инстанцией.