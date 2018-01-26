Филипп удивился сообщениям российских СМИ о молдавском экспорте

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп высказал удивление обнародованной российскими СМИ информацией о том, что якобы 80% молдавского экспорта идет на российские рынки.

Об этом Филипп заявил во время представления в Кишиневе отчета о деятельности правительства за последние два года.

"Я был удивлен, услышав информацию о том, что 80% молдавского экспорта осуществляется в Россию. Насколько мне известно, 65% экспортных поставок молдавских товаров и услуг осуществляются на рынки стран Евросоюза", - отметил премьер.

Глава молдавского правительства подчеркнул при этом, что "не нужно быть особым знатоком экономических показателей, чтобы понять, что это – дезинформация".

В воскресенье, 21 января, в эфире одного из российских телеканалов журналистом была обнародована упомянутая премьером информация. Несколькими днями ранее российской журналистке Ираде Зейналовой был запрещен въезд в Молдову, однако на минувшей неделе журналистка все же прилетела в Кишинев по личному приглашению президента Игоря Додона.