Аномальные морозы в Киргизии: погибли уже 15 человек
В столице Киргизии Бишкеке в результате переохлаждения с начала января уже погибли 15 человек.
Пятнадцать человек погибли с начала января в столице Киргизии в результате переохлаждения. Об этом сообщило местное издание kloop со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.
Из-за наступивших холодов сотрудников МЧС перевели в усиленный режим работы, а минобразования отменил занятия в школах до 31 января.
В среду МЧС Киргизии распространило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории страны. По данным синоптиков, начиная с 26 января температура воздуха в горных районах республики может опуститься до минус 45 градусов.
Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей в больницах с обморожением
Как сообщалось, Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты.