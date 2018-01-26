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Аномальные морозы в Киргизии: погибли уже 15 человек

Зимняя погода в Бишкеке
13:21 Сегодня Телеграф
УНИАН

В столице Киргизии Бишкеке в результате переохлаждения с начала января уже погибли 15 человек.

Пятнадцать человек погибли с начала января в столице Киргизии в результате переохлаждения. Об этом сообщило местное издание kloop со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

Из-за наступивших холодов сотрудников МЧС перевели в усиленный режим работы, а минобразования отменил занятия в школах до 31 января.

В среду МЧС Киргизии распространило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории страны. По данным синоптиков, начиная с 26 января температура воздуха в горных районах республики может опуститься до минус 45 градусов.

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Морозы в Бишкеке, Переохлаждение, Сильные морозы в Киргизии, Смерть.
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