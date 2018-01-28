Экстремальный поступок: японец окунулся в водоем при 60-градусном морозе (Видео)

Видео с японцем, который окунулся в водоем при экстремально низкой температуре, набирает популярность в Сети. Ролик за три дня посмотрели почти четверть миллиона раз. Японец окунулся в водоем села Оймякон в Якутии при экстремально низкой температуре - минус 60 градусов Цельсия. Видеоролик с купанием был опубликован на YouTube-странице SevenDays и уже собрал почти четверть миллиона просмотров. В видео показан японский турист, который в одних плавках выбегает из автомобиля и окунается в расположенный рядом водоем. Эти действия сопровождаются его бурными криками и возгласами. Мужчина признался, что решился на столь экстремальный шаг, чтобы познать русскую душу.