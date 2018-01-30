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Оружие оккупанта: РФ приняла на вооружение новые автоматы "Калашникова" (Видео)

Оружие оккупанта: РФ приняла на вооружение новые автоматы
23:17 Вт, 30 Январь 2018 Телеграф
Naked Science
Фото: из открытых источников

Как стало известно, российское Министерство обороны приняло на вооружение автоматы Калашникова АК-12 и АК-15, а также автоматы АЕК-971 и АЕК-973.

В качестве замены различным модификациям автомата Калашникова (и не только) предлагалась целая серия различных образцов: как модернизированных версий АК, так и принципиально новых изделий, которые хотя и превосходили АК по целому ряду качеств, однако были более дорогими и сложными в эксплуатации.

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Как стало известно, ВС РФ выбрали сразу несколько автоматов. Об этом заявило агентство ТАСС, а также несколько других источников. Как и предполагали специалисты, модернизированные «калаши» — версии Ак-12 и Ак-15 — выбрали на роль массового стрелкового оружия. В то же время новые АЕК-971 и АЕК-973 выбраны для специальных подразделений.

«Изделия ОАО "Завод имени В. Я. Дегтярева" имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция АО "Концерн "Калашников" по критерию "простота–надежность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений», — заявили в пресс-службе концерна «Калашников».

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Источники ничего не сообщили о еще одном относительно новом российском автомате — АН-94 «Абакан». Стоит напомнить, что осенью 2013 года официально объявили об испытаниях претендентов на роль стрелкового оружия в рамках новой боевой экипировки «Ратник». Тогда наиболее предпочтительным назвали АЕК-971, а «Абакан» упомянут не был.

АЕК-971 / ©Завод имени Дегтярёва

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В сравнении с предыдущими модификациями автомата Калашникова, АК-12 получил целый ряд важных усовершенствований. В частности, была улучшена кучность стрельбы, изменен ударно-спусковой механизм и применена новая конструкция затворной группы. Концептуально же автомат почти не изменился.

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Напомним, не так давно сообщалось о закрытии в США программы Interim Combat Service Rifle (ICSR), призванной найти замену карабину M4. Особенностью новой винтовки должен был стать используемый патрон калибра 7,62 мм.

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Такой выбор был обусловлен растущей защитой солдат на поле боя. Возврат к калибру 7,62 мм был чреват увеличением веса стрелкового оружия, что стало одной из причин отказа.

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Все по теме:

Автоматы, АЕК-971, АЕК-973, Ак-12, Ак-15, Вооружение, Оружие, Россия, РФ, Техно, Техноновости.
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