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В России будут бороться с саранчой во время ЧМ-2018

Саранча
13:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

По словам П. Чекмарева, в России уже обнаружено около 1 млн га, зараженные саранчой, в Волгоградской, Астраханской областях и других южных регионах.

Минсельхоз РФ отметил риск появления саранчи на полях во время проведения Чемпионата мира по футболу и призвал регионы бороться с этим вредителем, "чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом".

"С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить (Чемпионат мира по футболу), весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут", - заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

"Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?" - сказал он, обращаясь к присутствующим в зале.

"Приедут гости со всего мира на территорию РФ, культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшая, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира - это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России", - сказал П. Чекмарев.

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Минсельхоз РФ, Россия, Саранча, Футбол, ЧМ-2018.
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