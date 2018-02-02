Россия разместит боевую авиацию на спорной с Японией территории

Самолеты Воздушно-космических сил России смогут базироваться совместно с гражданскими на острове Итуруп, принадлежность которого оспаривает Япония.

Это следует из распоряжения российского правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

В документе говорится о том, что аэропорт Итуруп пополнил утвержденный в 2007 году перечень аэродромов совместного базирования в Сахалинской области.

Пока неясно, будет ли Россия размещать боевые самолеты на спорном острове на постоянной основе, или же будет использовать аэропорт только при необходимости. Во время "холодной войны" на Итурупе размещалась советская военная база.

Указ был опубликован за несколько дней до встречи заместителей министров иностранных дел Японии и РФ, которые должны провести переговоры о сотрудничестве на спорных островах. Итуруп находится недалеко от острова Хоккайдо - крупнейшей японской префектуры.

Как известно, Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается проблема принадлежности южной части Курильских островов - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

В настоящее время на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия РФ, входящая в состав Восточного военного округа РФ.

В 2016 году Россия объявила о размещении на островах Итуруп и Кунашир береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Этот шаг вызвал недовольство Японии, заявила, что рассмотрит возможность применения "ответных мер".

Россия в свою очередь недовольна тем, что Япония разрешает США использовать свою территорию как базу для американских военных под предлогом противодействия Северной Корее.