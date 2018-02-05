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В Беларуси покажут скандальный фильм "Смерть Сталина"

Кинолента "Смерть Сталина"
22:41 Пн, 5 Февраль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

В Беларуси покажут киноленту "Смерть Сталина", министерство культуры страны не нашло в фильме нарушений законодательства.

В Беларуси покажут запрещенный в России фильм "Смерть Сталина", министерство культуры не выявило в нем нарушений белорусского законодательства.

"Специалисты внутренней экспертной комиссии в ходе просмотра не выявили в фильме нарушений законодательства. Замечаний по прокату фильма не имеется", - сообщили в белорусском Министерстве культуры.

Прокат фильма "Смерть Сталина" был приостановлен в республике в конце января, поскольку Минкультуры должно было ознакомится с картиной, прежде чем давать прокатное удостоверение.

Между тем в России министерство культуры приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". Многие расценили это как акт цензуры.

Фильм "Смерть Сталина" - сатирическая комедия и повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.

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Все по теме:

Беларусь, Минкультуры, Россия, Смерть Сталина.
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