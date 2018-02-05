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Путин подписал закон о вхождении "армии" Южной Осетии в состав ВС РФ

В.Путин
23:13 Пн, 5 Февраль 2018 Телеграф
УНИАН

Ранее МИД Украины осудил ратификацию Госдумой РФ этого документа.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что соответствующий закон был принят Государственной Думой 24 января 2018 года, одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года. В пояснительной записке отмечается, что под вхождением этих подразделений в состав вооруженных сил РФ понимается прием граждан республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в вооруженных силах республики.

Южная Осетия за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход «армии» Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим соответствующей документации. При заключении контракта на прохождение военной службы в ВС РФ эти граждане должны быть уволены с военной службы в ВС Республики Южная Осетия. Дальнейшее прохождение ими военной службы осуществляется в соответствии с российским законодательством.

Как сообщалось ранее, 29 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что «решительно осуждает ратификацию Госдумой РФ так называемого соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной «республики Южная Осетия» (оккупированная территория Грузии) в состав вооруженных сил РФ, а также открытие российскими оккупационными властями таможенного пункта в Ахалгори (Цхинвальский регион) и создание специализированного таможенного пункта в Сухуми в Абхазии».

«Этот очередной провокационный шаг является продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в Черноморском регионе и подрыву архитектуры европейской безопасности», - заявили в МИД.

Украинские дипломаты призвали Россию «выполнять свои обязательства в рамках международного права и вывести все свои вооруженные формирования и оккупационные администрации с временно оккупированных территорий Грузии и Украины».

Ранее США заявили о непризнании ратификации Россией соглашения о совместных вооруженных силах с Южной Осетией, грузинской территорией, оккупированной российскими войсками в 2008 году. В ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением РФ, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. По данным грузинских властей, в результате событий августа 2008 года погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.

 

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Все по теме:

Армия, Владимир Путин, Россия, Южная Осетия.
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