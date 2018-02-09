Президент Франции совершит визит в РФ в мае

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в мае.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца по результатам разговора президентов.

"С целью продолжить динамику (двусторонних отношений) президент принял приглашение Владимира Путина осуществить визит в Россию в мае. В ходе визита он примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, на котором Франция будет почетным гостем", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в мае.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о согласованной дате визита президента Франции Эммануэля Макрона в РФ.

Перед этим российское издание "Коммерсант" сообщало, что Париж официально не подтверждал визит, ведь "не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина".

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.