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Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были азербайджанцы и швейцарцы
00:32 Сегодня Телеграф
Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье
Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.
На сайте опубликован уточненный список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск".
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В списке, в частности, значатся Klaeui Ulrich (гражданин Швейцарской Конфедерации) и Намиг Гахраманов 1971 г.р. (гражданин Азербайджанской Республики).
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