Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины
Новости: Спасательная операция авиакатастрофы Ан-148 прекращена, выживших нет в катастрофе Ан-148 выживших нет, спасательная операция прекращена Село Степановское. 12
Новости: Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля
Новости: Люди в Древнем мире не знали синего цвета Люди в Древнем мире не знали синего цвета
X

Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были азербайджанцы и швейцарцы

Крушение Ан-148 в Подмосковье
00:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье

Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

На сайте опубликован уточненный список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск".

Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий

В списке, в частности, значатся Klaeui Ulrich (гражданин Швейцарской Конфедерации) и Намиг Гахраманов 1971 г.р. (гражданин Азербайджанской Республики).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ан-148, Домодедово, Крушение Ан-148, Крушение в Подмосковье Ан-148, Орск, Пассажирский самолет, Подмосковье, Разбился Ан-148.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Ростовская полиция привлекает к работе церковь РФ и Эстония совершили обмен осужденными Президент Франции совершит визит в РФ в мае

Последние новости

Махинации с лекарствами: в Молдове арестовали девять человек Вице-канцлер Австрии назвал Косово частью Сербии Зинченко принял участие в съемках рекламного ролика Nike (Видео)
Сегодня читают
01 Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины
02 Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений", Киев ответил
03 МИД РФ: Россия "сделает выводы" в связи с поставками Украине оружия США
04 Драка в аэропорту "Киев" привела к массовой задержке рейсов
05 Наглядное напоминание о четырех правилах безопасного обращения с оружием (Видео)
Новости сегодня
03:57 Морские пехотинцы США испытали уникальный электромобиль Reckless UTV (Видео)
03:17 Трамп сомневается в намерениях Израиля относительно Палестины
02:10 Украинка Кривицкая впервые в карьере выиграла медаль Кубка мира
01:26 Плоды любви на День Святого Валентина: семь продуктов, увеличивающих влечение
01:07 Крушение Ан-148: в оперативном штабе поменялась версия аварии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине начинается оттепель В Украине начинается оттепель
Новости: Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий Падение Ан-148 в Подмосковье: хроника событий
Новости: Госконцерн "Укроборонпром" начнет серийную модернизацию ЗРК "Печора" Украина готовит серийную модернизацию ракет
Новости: Появился новый стандарт женской красоты Появился новый стандарт женской красоты
Добавить комментарий
0