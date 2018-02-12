Крушение Ан-148: в оперативном штабе поменялась версия аварии

Самолет Ан-148, предположительно, разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе, как предполагалось ранее.

Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

"Характер повреждений на земле, след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что, "судя по всему, самолет вошел в землю с баками, полными горючего".

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.