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Спасательная операция авиакатастрофы Ан-148 прекращена, выживших нет

Авиакатастрофа Ан-148
03:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

В результате авиакрушения Ан-148 в Подмосковье выживших нет, спасательная операция окончена.

Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148, погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой, сообщил журналистам на месте крушения лайнера глава МЧС России Владимир Пучков.

"Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - сказал он.

Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился накануне днем в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.

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