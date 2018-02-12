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Спасательная операция авиакатастрофы Ан-148 прекращена, выживших нет
03:34 Сегодня Телеграф
В результате авиакрушения Ан-148 в Подмосковье выживших нет, спасательная операция окончена.
Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148, погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой, сообщил журналистам на месте крушения лайнера глава МЧС России Владимир Пучков.
"Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - сказал он.
Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий
Самолет "Саратовских авиалиний" разбился накануне днем в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.
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