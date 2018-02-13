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Лавров заявил о готовности РФ к экономическим отношениям с ЕС

РФ и ЕС
15:09 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Россия готова к экономическому диалогу с ЕС, но не будет просить снять санкции.

Российский глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ открыта к восстановлению взаимовыгодных экономических отношений со странами Евросоюза, но не станет просить о прекращении политики санкций.

Об этом он заявил по итогам встречи с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом, отвечая на вопрос о санкциях ЕС, передает ТАСС.

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"Как мы уже не раз говорили, мы не будем никого просить изменить эту политику. Мы рассчитываем, как неоднократно подчеркивал президент (РФ) Путин, что здравый смысл возобладает и политика, преследующая идеологизированные цели, которые ставят геополитические расчеты выше экономических интересов, конечно, никуда нас не приведет.

Но мы всегда готовы к тому, чтобы восстановить равноправный, основанный на взаимном уважении, взаимовыгодный диалог. Без ультиматумов, требований покаяться и извиниться", - сказал он.

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ЕС, МИД РФ, РФ, Санкции, Санкции Евросоюза, Сергей Лавров.
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