Озвучена официальная версия авиакатастрофы Ан-148

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете РФ (МАК) после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца. "Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - сообщили в МАК. "Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - говорится в сообщении. В МАК отмечают, что особая ситуация на борту начала развиваться примерно через 2,5 мин после взлета на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч. В ведомстве добавили, что в этот момент самописцы самолета зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости.

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли. По последним данным, на борту самолета было трое иностранцев: граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана. Эксперты озвучили разные версии падения самолета Ан-148, в том числе моментальное разрушение двигателя и обледенения самолета в полете. Версию теракта также не исключали. Позже следственный комитет РФ сообщил, Российский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", упавший в Подмосковье 11 февраля, взорвался в результате падения.