ИГИЛ взяло на себя ответственность за террористический акт в Дагестане

Террористическая группировка "ИГИЛ" взяла на себя ответственность за убийство прихожан церкви в дагестанском Кизляре.

При этом террористы не предоставили никаких доказательств, сообщает агентство Reuters.

Российские информационные агентства заявили, что нападение произошло, когда христиане праздновали Масленицу, христианский праздник последнего дня перед Великим постом.

Нападавшим оказался 22-летний местный житель, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на следственный комитет РФ.

Его расстреляли и убили правоохранители, у него были обнаружены охотничье ружье, пули и нож.

Также сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, которая была рядом со стрелявшим по людям преступником в дагестанском Кизляре.

"Женщина, которая, по предварительной информации, является супругой бандита, стрелявшего в людей в Кизляре, и которая в начале акта была со своим мужем, задержана сотрудниками правоохранительных органов", - сообщил информированный источник. "Она попыталась скрыться, но не успела. Также, предварительно, сама женщина не стреляла, стрелял только мужчина, который был впоследствии уничтожен ответным огнем силовиков".

По предварительной информации, все пять жертв были женщинами, сообщил ТАСС со ссылкой на местное управление МВД. К пострадавшим относятся двое представителей местных служб безопасности и два гражданских лица.